Isla del Coral está en Riviera Nayarit, la costa del Pacífico mexicano, concretamente frente a Rincón de Guayabitos y es un rincón secreto y poco masificado en el que normalidad y la nueva normalidad son la misma cosa (la misma cosa... en un paraíso).

Isla del Coral | Imagen cortesía de Turismo de Rivera Nayarit

Algunas zonas de esta isla secreta han sido declaradas espacios protegidos por su riqueza natural y es que es también uan isla casi virgen; aquí podrás disfrutar de la práctica del snorkel, del Stand Up Paddle Board, del avistamiento de pájaros y otros animales, tanto acuáticos como terrestres (pelícanos, tortugas, corales, mantas, estrellas de mar, pájaros bobos, peces de colores...).

Si eres un instagramer vocacional en Isla del Coral te volverás loco y volverás locos a tus seguidores porque no habrá rincón ni momento que no consideres digno de un recuerdo inolvidable subido a tus redes porque, y esto es algo que no hay que olvidar, Isla del Coral es uno de los muchos secretos paradisíacos que esconde la costa oeste mexicana.

¿Cómo llegar a Isla del Coral? volando a Puerto Vallarta en primer lugar, solo tardarás una hora en llegar desde el aeropuerto a la maravillosa Riviera Nayarit y ya desde ahí podrás trasladarte a Isla del Coral; son varios los lugares desde los que puedes acceder a la isla pero desde Rincón de Guayabitos no tardarás más que 10 minutos en llegar a tu paradisíaco destino.

