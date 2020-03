Si no sabes aún dónde está Inverness, esta ciudad se encuentra situada a unas cuatro horas de Edimburgo y está muy bien conectada, por lo que visitarla es imprescindible. Se encuentra rodeada por el río Ness, habiendo así una gran cantidad de puentes que conectan ambos lados y un ambiente muy tranquilo.

Aunque esta ciudad esconde lugares muy bellos, el motivo por el que los viajeros quieren visitarla no es ni más ni menos que el Lago Ness, el hogar de Nessie. Está situado a unos 12 kilómetros y se puede llegar a él en coche, pero también contratando algún tipo de crucero que te dará un largo paseo sobre sus aguas.

Lago Ness | Imagen en Wikipedia (Marmaduke Arundel Duke Wetherell, Public Domain)

¿Existe realmente el monstruo del Lago Ness? ¿Cuál es la verdadera leyenda? Aún en nuestros días hay gente que se lo cuestiona y que cree que Nessie no es producto de la imaginación humana, sino que realmente existe. En varias ocasiones algún testigo ha intentado demostrar su avistamiento, pero nunca ha sido realmente confirmado. De hecho, en la actualidad muchos turistas se sientan a las orillas del lago y comienzan a buscarlo por todas partes.

En el año 1987 se llevó a cabo la “Operación Deepscan” en la que más de cien lanchas a motor que producían un ruido alto se movieron sobre las aguas del lago durante tres días para conseguir sacar a Nessie de su escondite, sin ningún éxito. Más tarde, en el 2003 un equipo de la BBC intentó con 600 aparatos sonoros evitar que se pudiera esconder de nuevo, algo que tampoco logró su cometido. La última investigación más conocida comenzó en el año 2018, cuando un equipo de investigadores se reunión para estudiar las especies que habitaban en el lago, algo en lo que se sigue trabajando.

Lago Ness | Imagen en Wikipedia (Enric, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Aunque esto no ha dado resultado y este querido monstruo no ha aparecido, son muchos los testimonios de su avistamiento sobre todo durante los años 30 y mucho antes. De hecho, la primera vez que Nessie apareció fue en el siglo VI. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué es lo que esas personas pudieron ver o si realmente hay algo más en este lago. Juzguen ustedes mismos.