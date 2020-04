Las Montañas de Zhangjiajie forman parte del Parque Nacional con mismo nombre, ubicado en la región de Hunan (China). Posiblemente, este parque no era tan conocido hasta el año 2009, cuando se estreno la película de Avatar, dirigida por James Cameron y de mucho éxito. Ahora, es un atractivo más del país que merece la pena disfrutar en el próximo viaje.

Las grandes formaciones rocosas son las que llamaron tanto la atención del director ya que, más aún en un día de niebla, parece que están flotando en medio de un valle. Una de estas montañas, de 1080 metros de altura, recibía el nombre de “Columna del Sur”. Sin embargo, en el año 2010 se la renombró con “Montaña Aleluya de Avatar”, en honor a esta obra.

Montañas de Zhangjiajie | Pixabay

Aunque no son muchos los turistas extranjeros que visitan este lugar, los que sí lo hacen se quedan anonadados con tanta belleza. En el año 2016, se inauguró una pasarela de cristal a la que llamaron “Coiling Dragon”. Gracias a ella, se puede rodear el acantilado de la famosa montaña de Tianmnen, recorriendo sus más de 90 curvas de unos 100 metros de altura. Años más tarde, también se construyó un puente de cristal sobre este mismo valle, que conecta dos extremos en una longitud de 430 metros.

Pasarela en las montañas de Zhangjiajie | Pixabay

Cuenta con más de 4.500 hectáreas y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1992. Se divide en cuatro áreas diferentes, siendo Yuanjiajie la más turística por las vistas que tiene. Además, si hay algo que también se puede destacar de este lugar es su gran biodiversidad, la gran cantidad de especies vegetales (más de 700), algunas de las cuales solo podrás encontrar en este lugar en concreto.

Montañas de Zhangjiajie | Pixabay

Ahora que no podemos visitarlo, lo que sí puedes hacer es una ruta virtual por él, además de ver la película de Avatar. Podrás ir comparando la película con la realidad y ver si realmente consigues sacarle el parecido, no solo en cuanto al paisaje, sino también a todo lo que Pandora quiere representar. Después de haber hecho este pequeño “estudio”, te recomendamos ir planeando un viaje a este lugar en un futuro, esperemos que no muy lejano.