El gobierno de México nos permite visitar el sitio arquiológico de Chichén Itzá, eso sí, necesitas tener instalado Adobe Flash Player para verlo todo; se trata de una visita de 360º en la que podrás incluso disfrutar de unas vistas hoy prohibidas, las que sólo se pueden ver desde el punto más alto de la pirámide de Kukulkán (antes podías 'escalarla' aunque antes de que te animaras a ello te advertían de que ya habían visto a algún turista bajarla de muy mala manera... ahora, en parte porque es peligroso y en gran parte por el daño que se le inflige, ya no puede subirse).

Sitio arqueológico de Chichén Itzá | Pixabay

Claro que aunque la pirámide de Kukulkán es la imagen más icónica de este sitio hasta el punto que es pupularmente como la pirámide de Chichén Itzá, este sitio arqueológico guarda mucho más tesoros y esta visita virtual nos permite disfrutarlos todos sin movernos del sofá; comienza por el final y en la barra que se abre al pie de la página abre el mapa del sitio arqueológico, no tiene enlaces pero te ayudará a hacerte una idea de lo que vas a ver y, empieces por donde empieces (y lo suyo es empezar por el la pirámide de Kukulkán y el Templo de los Guerreros) no dejes de visitar el 'Sitio Inicial' porque es algo así como el equivalente a los Archivos Secretos del Vaticano, es la zona no abierta al público que se encuenta actualmente en fase de investigación.

Sitio arqueológico de Chichén Itzá | Pixabay

También podrás colarte en el museo y recorrerlo pieza a pieza y, lo más divertido, montar tu propio sitio de Chichén Itzá en casa... ¿cómo? pincha en 'Panorama para Armar', imprime las imágenes (a ser posible en color) y ármalas... (nuestra recomendación es que antes de armarlas las pegues cuidadosamente en un cartón fino para que la figura final sea un poco más consistente). Para la parte de manualidades (panorama para armar) no necesitas el Adobe Flash Player, que no sea la tecnología la que te impida crear tu propio sitio de Chichén Iztá.

Aquí tienes el enlace para adentrarte en el sitio arqueológico de Chichén Itzá.