De unos años a esta parte soñamos cada vez más con volver a la luna y varias compañías se han puesto a trabajar para hacer realidad esos sueños; eso, además de que Estados Unidos ha declarado su intención de hacer que de nuevo los astronautas de la NASA pisen la luna, pone a nuestro satélite como objetivo viajero de algunos… (sólo de algunos porque ser un turista espacial es de todo menos barato, dicho de otro modo, no es un viaje a para todos los públicos).

¿Eres de los que quiere y puede no sólo soñar sino hacer realidad un viaje a la luna o, al menos, al espacio exterior? entonces toma nota porque Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson están trabajando para organizarte el viaje (y no son los únicos).

Viajes espaciales | Space X

Space X

Es la compañía fundada por Elon Musk (el hombre Tesla) con el objetivo de llevarnos al espacio y es además la compañía elegida por el multimillonario japonés Yusaku Maezawa para viajar a la órbita de la luna; no ha trascendido cuánto ha pagado Maezawa por ser en 2023 el primer turista espacial en llegar la órbita de la luna (aunque sabemos que se trata de una cifra en millones de dólares) pero sí que se ha hecho no sólo con su asiento sino con cuantos Elon Musk pensara ofrecer en ese viaje con un objetivo: pondrá en marcha un proyecto que consistirá en invitar a varios artistas (cuentan que entre seis y ocho) a compartir viaje con él con la única condición de que, a su regreso a la tierra, creen una obra inspirada en ese viaje.

Interior cápsula espacial | Blue Origin

Blue Origin

Es a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, lo que Space X a Elon Musk; entre los planes de Blue Origin está lanzar un cohete a la luna con seis turistas espaciales que disfrutarán de un corto viaje al espacio antes de regresar a la tierra con paracaídas y retrocohetes; no hay fecha para este viaje pero sí sabemos que en Blue Origin están ya probando la cápsula que deberá ser lanzada en su cohete y regresar después a la tierra.

Viajes espaciales | Virgin Galactic

Virgin Galactic

Richard Branson fundó Virgin Galactic para llevarnos al espacio; los planes de Virgin Galactic son similares a los de Blue Origin: un vuelo corto que no duraría más de 2 horas que nos acercará a la luna, la idea es fletar una cápsula para seis turistas especiales y dos pilotos, no hay fecha para el primer vuelo pero sí precio… se habla de unos 250.000 dólares por billete. Además, y como muestra de la buena marcha de Virgin Galactic, se ha anunciado hace pocos días que la compañía se prepara para comenzar a cotizar en bolsa.

Hotel espacial | Orion Span

De un tiempo a esta parte, y estos días más, se suceden las noticias relativas a la posibilidad de viajar al espacio, entre las más destacadas encontramos la de la star up americana Orion Span, que quiere instalar un hotel de lujo en la luna y ha anunciado su inauguración para el año 2022 (para hacer tu reserva debes aportar un depósito de 80.000 dólares), o Space Aventures que, en cooperación con Roscosmos, tiene previsto organizar un viaje espacial de dos horas para dos turistas espaciales a finales del año 2021, sería un viaje como el que ya hizo el multimillonario estadounidense Dennis Tito que voló al espacio en una Soyuz en el año 2001, viaje por el que pagó 20 millones de dólares.

Cuentan además que tanto Rusia como China están trabajando en la organización de viajes al espacio para turistas espaciales, es más, dicen que China hará su primer vuelo espacial turístico en 2028, vamos, que si no viajas al espacio será porque no quieras (o porque no puedas... pagarlo).

