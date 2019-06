El sendero más largo del planeta está en Canadá

The Great Trail es un sendero de 24.000 kilómetros de longitud que cruza Canadá de este a oeste. Un “sendero” si es que se le puede llamar así, que es sin duda, el más largo del planeta.

En construcción desde 1992, hoy es noticia porque quedará terminado a lo largo de este 2017, año en que se celebra el 150 Aniversario de la Confederación de Canadá.

The Great Trail es un sendero épico, creado por miles de soñadores, voluntarios, amigos y socios que comparten el mismo audaz objetivo, el de conectar el país. Porque aunque Canadá es tan diverso como grande, esta ha sido la manera de encontrar un espacio común de costa a costa, uniendo a las personas que lo recorren y llevándolas más allá del horizonte.

Esta poética visión es auténtica y real, porque este sendero esta lleno de posibilidades, de descubrimiento y de aventura, uniendo 15.000 comunidades a lo largo de todos sus kilómetros. Seguir este sendero es seguir el horizonte a lo largo de The Great Trail deleitándonos con belleza de Canadá, desde su lado más salvaje, al más rural o urbano, pasando por vías fluviales, bosques, carreteras y caminos rodeados de naturaleza.

The Great Trail | Trans Canada Trail

The Great Trail es un sendero libre de tráfico motorizado, algo mágico para todos los kilómetros que abarca, y que nos permite practicar actividades como el ciclismo, la equitación, el esquí de fondo, las actividades acuáticas o el senderismo. Desde luego, si o que buscas es un lugar para caminar, andar en bicicleta, subirte a un paddle, dar paseos, practicar esquí de fondo o deslizarte sobre la nieve en motos de nieve, este es uno de esos destinos que no te puedes perder. The Great Trail es el sendero recreativo más largo del mundo, con rutas perfectamente equipadas y señalizadas para no perderse.

Aquí vamos a poder vivir la aventura a nuestro aire pero encontrando en el casetas de información, fuentes de agua, locales de alquiler de material y lo más importante, refugios.

Desde que comenzó su construcción, “The Great Trail” no solo ha crecido en longitud, sino también en facilidades, todas pensadas para satisfacer tanto las necesidades de los turistas canadienses, como las de los turistas extranjeros.

El camino se ha establecido uniendo más de 400 antiguos senderos, carreteras o carriles bici, construyendo otros nuevos de nuevos y utilizando y renovando antiguas vías en desuso, contribuyendo así a la conservación natural.

Los responsables de este proyecto afirman que cuatro de cada cinco canadienses tendrán disponible el tramo más cercano del camino a 30 minutos de sus casas. Y, si no vives en Canadá, los tramos son accesibles desde los principales aeropuertos del país, en cualquiera de las etapas de la ruta.

Desde España podemos llegar a dos tramos de este gigantesco trayecto mediante un vuelo directo con Air Canada a Toronto o a Montreal. Y, a partir de ese punto, descubrir cualquier etapa del camino es sencillo gracias a los frecuentes vuelos domésticos incluso a lugares a los que nadie llega como Reed Deer o Edmonton, donde es posible escoger entre tres itinerarios para continuar la aventura.

The Great Trail | Trans Canada Trail

Trans Canada Train, la organización sin ánimo de lucro encargada del desarrollo de este gran proyecto, ha creado, con ayuda de una empresa tecnológica canadiense, una aplicación para el móvil para optimizar tu experiencia en “The Great Trail”. Gracias a la aplicación, todo el que realice cualquier etapa de este gran recorrido podrá compartir su experiencia, la ruta realizada, imágenes de los paisajes y mucho más. Además, antes de cada viaje, se puede crear un itinerario y señalar los puntos de interés cercanos. Más fácil imposible.

Ya se pueden disfrutar de 21.500 kilómetros del sendero, así que haz frente al sedentarismo y disfruta en tus próximas vacaciones de la aventura y de todas las actividades que nos ofrece The Great Trail. Recuerda que en breve el sendero estará disponible en toda su longitud y vas a poder recorrer Canadá de costa a costa.

Más información: The Great Trail

También te puede interesar

El puente colgante más largo de Canadá

Takhini, la fuente termal en la que podrás hacerte un peinado de hielo