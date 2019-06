Disfrutar de la iluminación de invierno en Tokio

También te puede interesar

La capital nipona se transforma este mes de diciembre. La iluminación que colorea las calles, las filas de árboles con miles de luces por las que se puede pasear, los gigantescos árboles de Navidad y el ambiente romántico e invernal que se respira hace que visitar Tokio se convierta en una aventura única en estas fechas.

Además, aunque en Japón no se celebra la Navidad, tal y como la conocemos, si se celebran festividades y eventos como el Chichibu Night Festival, la feria Hagoita-ichi o el espectáculo de iluminación Shibuya Ao No Dokutsu. Eventos que harán que no eches de menos el turrón.

Las calles de Tokio se decoran e iluminan durante estas fechas y los fuegos artificiales animan a los a los que visitan la ciudad. Este es el momento del año en el que acercarse a los templos más representativos, y las fiestas de Fin de Año y Año Nuevo son algunos de los planes que no te puedes perder. Diciembre, con su particular energía repleta de amor y de ilusión, es también una fecha muy señalada para la capital nipona. Y lo que destaca es, sin duda, que según van pasando los días no queda ni un rincón sin luz en la ciudad.

Iluminación de invierno. Tokio | JNTO Oficina Nacional del Turismo Japonés.

Decoraciones brillantes por doquier, exquisitas y sencillas, que como caracteriza a quienes las colocan, destacan por la naturalidad, el orden y la originalidad. Así, la los espectáculos de iluminación son solo algunos de los eventos de los que podrás disfrutar en las calles de la ciudad. Otro de los pasatiempos favoritos en estas fechas las pistas de patinaje sobre hielo, toda una tradición, y que va en aumento según se acerca el Año Nuevo, momento en el que se realizan multitud de eventos tradicionales.

Haciendo un pequeño recorrido por los eventos más destacados, comenzaremos el primer viernes del mes cuando se celebra el Chichibu Night Festival, uno de los tres festivales más grandes de Japón, con más de 300 años de antigüedad. Es una ceremonia en la que dos carrozas, diseñadas con los tradicionales faroles iluminados, son empujadas por sus seguidores vestidos con kimonos y cinturón mawashi. A la que le sigue un emocionante espectáculo de fuegos artificiales que iluminan toda la ciudad.

En uno de los barrios más tradicionales del centro de Tokio, el barrio de Asakusa, se celebra la feria Hagoita-ichi, un evento muy popular que tiene lugar cada año desde el día 17 al 19 de diciembre. Te encantara curiosear entre los numerosos vendedores que se reúnen en el templo de Sensoji para vender las hagoitas, amuletos con diseños únicos y coloridos que se regalan desde hace muchos años para alejar el mal y la enfermedad. Te recomendamos comprar alguno, no sea que funcione.

Shibuya Ao No Dokutsu es un espectáculo de iluminación en las calles del barrio Shibuya, del 22 de noviembre al 9 de diciembre. Es un espectáculo sorprendente donde todo queda completamente coloreado de azul en un tramo de nada menos que 750 metros. Conocido también como “Cueva Azul” ya que el cielo queda recubierto de luces que iluminarán el suelo e indicarán el camino hasta el parque Yoyogi, lugar ideal en el que terminar el día ya que es el parque más animado de Tokio y uno de los más grandes.

Iluminación de invierno. Tokio | JNTO Oficina Nacional del Turismo Japonés

En la ciudad nipona también son importantes las fiestas de Fin de año y de Año Nuevo, eventos tradicionales cargados de emoción,

En esta fecha, por ejemplo, millones de personas visitan el santuario de Meiji Jingu para dar la bienvenida al año con campanadas y oraciones, deseando buena suerte y salud.

Y se celebra también un curioso desfile OjiKitsune-no-Gyoretsu Fox, inspirado en una leyenda que cuenta cómo unos zorros se disfrazaron con trajes humanos para visitar el santuario Oji Inari-jinja. No dejes de acercarte a ver este desfile que se celebra cada año. Podrás ver a la multitud disfrazada de zorro mientras se alumbran las calles con las linteras Chochin, unas lámparas japonesas tradicionales.

La Iluminación de Tokio