“David Bowie is” en Barcelona

Desde el próximo día 26, el Museu del Disseny de Barcelona acogerá la exposición sobre la vida artística de David Bowie que incluirá más de 300 objetos originales, como letras manuscritas, vestuario original, fotografías, diseños, obras artísticas, etcétera. En “David Bowie Is”, que así se ha bautizado a esta exposición, se repasarán cinco décadas de creación, música, diseño, vanguardia, arte y, en definitiva, genialidad.

La exposición se centra en la diversidad de la obra de David Bowie, la variedad de sus fuentes de inspiración y la estrecha interrelación entre multitud de disciplinas y formas de expresión. Su música e individualismo radical no solo recibieron la influencia de movimientos artísticos, el mundo de la moda, el diseño y la cultura contemporánea, sino que Bowie también dejó su impronta en ellos.

Vestuario diseñado por Kansai Yamamoto y Cartel de la exposición | Museu del Disseny de Barcelona

“David Bowie Is” revisa al detalle la trayectoria de este creador excepcional: desde los primeros años de David Robert Jones como joven artista londinense hasta convertirse en David Bowie, la superestrella de fama planetaria.

En la exposición pueden verse más de 60 atuendos usados por Bowie en los conciertos, entre los que se incluyen los bodies de Ziggy Stardust (1972) diseñados por Freddie Buretti; las ostentosas creaciones de Kansai Yamamoto para la gira Aladdin Sane (1973); y el abrigo confeccionado con la tela de la Union Jack, diseñado por Bowie y Alexander McQueen para la carátula del disco Earthling (1997).

Tour 'Aladdin Sane' 1973 | Museu del Disseny

También se exponen fotografías de Brian Duffy, Terry O’Neill, y Masayoshi Sukita; ilustraciones para las fundas de los vinilos de Guy Peellaert y Edward Bell; pruebas de carátulas para el último disco del artista The Next Day (2013), diseñadas por Barnbrook; fragmentos de películas y actuaciones en directo, que incluyen imágenes de El hombre que cayó a la Tierra (1976) y del programa televisivo Saturday Night Live (1979); videos musicales como los de Boys Keep Swinging (1979) y Let’s Dance (1983); y diseños de escenarios para la gira Diamond Dogs (1974).

Junto a todo ello convive la mayor cantidad de objetos personales del artista que jamás se haya expuesto: storyboards, repertorios y letras manuscritas, así como bocetos, partituras y textos de Bowie que son prueba de la evolución de sus ideas creativas.

Gira mundial de la exposición

“David Bowie is” se inauguró el 23 de marzo de 2013 en el Victoria and Albert Museum de Londres y llega ahora a Barcelona. La exposición está llevando a cabo un recorrido internacional por varios lugares del mundo como Toronto, Sao Paulo, Berlín Chicago, París, Melbourne y Tokio, entre otros.

Edicfio del Museu del Disseny | Foto de Lourdes Jansana

“David Bowie Is” constituye una mirada profunda a la forma en que la música y el individualismo radical de David Bowie han inspirado a otros para desafiar las convenciones y buscar la libertad de expresión.

Esta será la última oportunidad de ver la exposición en Europa, antes de que se instale definitivamente en Nueva York.

