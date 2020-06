No importa cómo ni cuánto te guste viajar, lo cierto es que cuando llega el verano resulta difícil no pensar en mares cálidos y playas paradisíacas; este año, tras haber pasado la primavera confinados, ese deseo de mar y playa, de naturaleza y libertad, es si cabe más perentorio que nunca.

Todavía estamos terminando la desescalada de nuestro confinamiento, nosotros y el resto del mundo, pero las fronteras comienzan ya a abrirse aunque sea con determinadas precauciones y pensar en viajes internacionales no es solo una utopía sino algo que podremos disfrutar más pronto que tarde.

Es verdad que el respeto, por no decir miedo, al coronavirus COVID-19 puede servir de freno a nuestras almas viajeras pero, seamos sinceros: nos guste o no vamos a tener que convivir con este 'bicho' un tiempo (mientras llega la vacuna) y lo cierto es que ahora los sanitarios saben de él más de lo que sabían hace unos meses y tienen ideas más claras acerca de como tratar a los pacientes de esta enfermedad; además también sabemos, aunque las evidencias científicas no sean rotundas porque los estudios acerca de este coronavirus son recientes y muchos no han podido completarse todavía, que el calor y el salitre le sientan más al COVID-19.

Lo de parar el mundo ya lo hemos probado esta primavera y funcionó para acorrarlar al coronavirus, lo de vencerlo es ya una cuestión de los investigadores ¿vas a parar tu vida mientras esperas? si la respuesta es 'no' tenemos dos cosas que decirte: la primera es ¡bravo! (pero no olvides las medidas de prevención básica: distancia física o, en su defecto, mascarilla y buena higiene de manos) y ¡vete a la playa!.

A la playa sí, a una de las regiones del mundo menos castigadas por el coronavirus, en las que el virus ha sido más y mejor controlado (eso sí, atento a las noticias del país porque hablamos de Nueva Zelanda y, en aras de proteger ese buen estado de salud del que disfrutan, su apertura al mundo está siendo lenta); hablamos de un paraíso en el Pacífico, las Islas Cook.

¿Por qué las islas Cook? sobran las razones... pero hay una fundamental: Blackrock, una playa espectacular.

Blackrock está en la isla de Rarotonga, la más grande del archipiélago de las islas Cook, en el Pacífico Sur (lejos, sí, en nuestras antípodas, pero el viaje merecerá la pena); es una playa de aguas turquesas, como ciertamente lo son casi todas en estas islas, pero, además, esta es un lugar sagrado...

Y es que Blackrock es una playa de roca negra volcánica y, según la antiquísima cultura de la Polinesia Neozelandesa, su formación no es solo obra de la naturaleza sino de seres mitológicos.

La espectacularidad de esta playa está en el contraste de unas aguas turquesa con el negro profundo de las rocas volcánicas, en las propiedades del agua, que son similares a las de las aguas termales, y en su transparencia... Dicen quienes han buceado en esta playa que sus aguas son las más transparentes del mundo.

Y, por si todo esto no fuese suficiente, Blackrock es famosa por ser uno de los mejores lugares de todo el Pacífico para disfrutar de un amanecer en la playa.

Con el coronavirus rondando por el mundo o sin él, lo cierto es que, a poco que te guste la playa, te sobran las razones para visitar Blackrock.