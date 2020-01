Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Fue fundada en 1565 por Felipe II en el Monasterio del Escoria y respondía tanto al interés del monarca en coleccionar y atesorar libros, como a ideales del humanismo. En España no había una gran biblioteca pública como las que había en las cultivadas ciudades italianas. Un siglo después de su creación tuvo lugar gran incendio que supuso grandes pérdidas para la Biblioteca y para el Monasterio. Se perdieron más de 4000 códices escritos en todos los idiomas, entre originales y copias.

Biblioteca Hendrik Conscience de Amberes | Foto de Saeidpourbabak en Wikipedia - Licencia CC BY-SA 4.0 - enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Nottebohm_Room,_Hendrik_Conscience_Heritage_Library,_Antwerp,_Belgium,_2016-07-26,_02.jpg

Biblioteca Hendrik Conscience de Amberes (Bélgica)

En esta ciudad belga nos encontramos, sí la buscamos bien, con una biblioteca muy especial. En ella se encuentra la sala Nottebohm, una joya escondida. la estancia se usa principalmente para exposiciones, conferencias, conciertos o visitas guiadas. La sala Nottebohm es uno de los secretos mejor guardados de Amberes y está en la parte más antigua de la biblioteca. Fue construida en 1936 como sala ceremonial. Entre sus funciones principales se encuentra la de para preservar donaciones especiales y artículos de colección.

Biblioteca Tianjin Binhai | Foto de Muzzleflash en Wikipedia - Enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binhai_library_bookshelves.jpg

Biblioteca Tianjin Binhai (China)

También se la conoce como The Eye, por la esfera, pues parece un iris y se puede ver desde el parque a través de una abertura en forma de ojo. Esta biblioteca es parte del Centro Cultural de Binhai. Se ha convertido en uno de sus atractivos principales. Cuenta con cinco niveles y casi 34000 metros cuadrsdos. Sus estanterías, en forma de tearrazas van desde el suelo hasta el techo y tienen una capacidad de más de un millón de libros.

Biblioteca Pública de Estocolmo | De Holger.Ellgaard - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5002664

Biblioteca Pública de Estocolmo (Suecia)

El arquitecto Erik Gunnar Asplund fue e que diseño el cilíndrico edificio de la Biblioteca de Estocolmo. Las obras de construcción se llevaron a cabo entre 1924 y 1928, y dieron lugar a uno de los edificios más célebres de la capital sueca, se ha convertido en una de las obras más importantes de Asplund. En este proyecto no se limitaron solamente a concebir un edificio, pues los muebles en todas las habitaciones fueron pensado y diseñados según su situación y utilizaciones específicas.

Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá | Fotografía (cc) Mario Carvajal en Wikipedia. www.mariocarvajal.com

Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá (Colombia)

Fue diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona y forma parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Tiene un área de 14 hectáreas y se inauguró el 21 de diciembre de 2001. Su diseño presenta unas singularidades únicas, su estructura circular tiene tres pisos, pero como se integra en los cerros, da la impresión de ser una estructura de baja altura. Gracias a un sistema de rampas la comunicación entre sus diferentes espacios es posible. Estas rampas salen también al exterior y ofrecen un recorrido agradable por las terrazas que están interconectadas. Desde aquí tendremos una vista panorámica de la ciudad.

Biblioteca do Palacio e Convento de Mafra | Foto de Rosino en Wikipedia - This image was originally posted to Flickr by Rosino at https://www.flickr.com/photos/84301190@N00/3376601482. It was reviewed on 28 October 2010 by FlickreviewR and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-sa-2.0.

Biblioteca do Palacio e Convento de Mafra (Portugal)

La biblioteca se encuentra emplazada en el Palacio Nacional de Mafra, un edificio barroco que ha sido recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad. La construcción del palacio comenzó en 1717, pero no sería inaugurado hasta 1730. La peculiaridad de esta biblioteca reside no en su construcción, sino en sus fondos, pues reúne hasta 30.000 libros raros.