491 escalones hasta la espectacular cima de Chimney Rock

Algunos de los paisajes montañosos más espectaculares de Carolina del Norte se encuentran en el Parque Estatal Chimney Rock, un paisaje que posee un atractivo magnético tanto para los locales como para los turistas que deciden acercarse hasta allí. Artistas, escritores y directores de cine se han inspirado en el imponente monolito de granito del parque, y en los salientes rocosos y afloramientos de roca que albergan halcones peregrinos, flores raras y especies en peligro de extinción. El paisaje de este parque fue el escenario entre otros de una película que fue todo un éxito de taquilla en 1992, “El Último Mohicano”.

Seguramente recuerdes los bosques de aquella película, los ríos y las cascadas, aunque la principal atracción del parque es la montaña de Chimney Rock, un monolito de granito con una impresionante cumbre que sobresale imponente a una altura de 695 metros y desde la que se puede disfrutar de unas vistas infinitas sobre el cañón de Hickory Nut Gorge y del hermoso lago Lure.

El Parque Estatal Chimney Rock es un paraíso natural para los amantes de la vida al aire libre, un parque en el que caminar se convierte en toda una aventura. Aquí vamos a poder emprender caminatas de diferentes niveles de exigencia, con una como protagonista, la que nos lleva hasta la cima de la montaña Chimney Rock.

El sendero que da acceso a la cumbre incluye unas escaleras de 491peldaños que salvan un desnivel de 96 metros de altura, y que suponen todo un reto para los excursionistas.

Un segundo punto de referencia dentro del parque es el espectacular cañón Hickory Nut Gorge. Un cañón de más de 22 kilómetros de largo que corta un paso pintoresco, a una profundidad de 548 metros, a través de las Montañas Blue Ridge. Un área de frondosos bosques vírgenes, cascadas y acantilados de granito que impresiona.

Desde lo alto de Chimney Rock no podrás ver otra de las principales atracciones de este parque, las cascadas Hickory Nut Falls. Tendrás que recorrer un sendero para llegar hasta ellas.

Hickory Nut Falls es una de las cascadas más altas de Carolina del Norte al este del Mississippi y se puede llegar hasta la base para admirar los 123 metros de altura y perderse entre la neblina que crea el agua en su viaje a través de las rocas.

Tanto Chimney Rock como las cataratas son visibles desde la carretera y desde la ciudad de Chimney Rock.

Si viajas con los más pequeños no te puedes perder Great Woodland Adventure, un sendero en el que serás recibido por Grady Groundhog, la mascota del parque, y que se convierte en un plan perfecto de exploración y descubrimiento. Con doce estaciones situadas a lo largo del camino en el que se exhiben hechos divertidos sobre algunos animales, y en el que encontrarás actividades para los niños. Un recorrido para aprender cosas como que si una rana tiene patas adicionales, es una señal de que el ecosistema está contaminado, o que algunas arañas usan sus redes como instrumentos.

A tan solo 40 minutos en coche desde Asheville, este parque estatal es perfecto para una excursión de un día en solitario o en familia. Hay rutas de senderismo escénicas, actividades de escalada guiada, programas de educación con animales y características geológicas antiguas. Senderos que van desde el de Great Woodland Adventure, para familias, hasta el sendero Skyline más aventurero y que conduce al Exclamation Point, el punto más alto del parque a 756 metros de altura.

Y puedes reservar con antelación caminatas guiadas, talleres de naturaleza y clases de escalada en roca tanto para principiantes como para niveles avanzados.

Y si no estás en buena forma, no te preocupes, porque no es necesario subir andado hasta la cima. De hecho, tienes que saber que Chimney Rock State Park es uno de los pocos lugares del mundo que cuenta con un ascensor dentro de una montaña. Skyline Trail, abrió al público en mayo de 1949, y nos permite acceder a la cima de la Roca sin complicaciones y cómodamente.

