Saguaro Palm Springs, un derroche de color en el desierto

El hotel boutique Saguaro Palm Springs ofrece diversión en un mundo tecnicolor. Este antiguo motel, remodelado y restaurado, es obra de los famosos arquitectos Pedro y Pablo Aferiat Stamberg, quienes desafiaron el status quo de los colores neutros y apagados, y realizaron un proyecto de vivos colores inspirados en las flores indígenas del desierto. Pero no solo este hotel, ambos crearon a mediados de siglo la arquitectura moderna del Valle de Coachella que hoy, se puede descubrir en uno de los atractivos tours que revisan sus obras maestras.



Pero volvamos a nuestro colorido y singular hotel. En el Saguaro Palm Springs puedes elegir las vistas que más te gusten. Las 245 habitaciones dan a la piscina, a la montaña, al patio jardín, o a la ciudad. Y más que habitaciones, son amplias viviendas con áreas de descanso y zona de trabajo, para que te sientas como en tu propia casa. Todas las habitaciones disponen de televisión, soporte para iPod, balcón o patio privado, sala de estar y ropa de cama y productos de baño orgánicos. Decoradas con muebles mexicanos hechos a mano y con textiles de mil colores. Las mascotas son bienvenidas. Con conexión Wi-Fi gratuita. Precios desde 128 euros la noche.



La zona de la piscina es impresionante, es el contraste entre los colores, las palmeras, las montañas y el cielo azul. Una piscina olímpica con sus dos bañeras de hidromasaje, que se convierte en el centro de reunión con sus sombrillas amarillas, sus cómodas tumbonas, las toallas de color rosa intenso y sus espacios para el yoga, la petanca y el ping-pong.



En el The Saguaro Palm Springs, el Chef José Garcés supervisa el servicio de habitaciones, come junto a la piscina y gestiona dos restaurantes distintos. El Jefe, un moderno restaurante y bar inspirado en el Lejano Oeste con sabores picantes de Ciudad de México y una extensa lista de más de 100 tequilas y mezcales, margaritas de fruta fresca y cervezas; y Tinto, un auténtico bar de tapas español que ofrece una gran variedad de pequeños platos y una amplia selección de vinos, sangrías y sidras.



Y también en el hotel disponen de un Spa, con una completa selección de tratamientos corporales, masajes, faciales, y una exclusiva hidratación y desintoxicación, que es una auténtica infusión de oxígeno para tu piel. Y también dispone de un centro de fitness abierto las 24 horas.



Y más allá del hotel, en la zona del desierto de Palm Springs hay senderos para caminatas o, si las condiciones lo permiten, para raquetas de nieve en lo alto de las montañas. Y si estás buscando más naturaleza, podrás detectar coyotes, escalar rocas o simplemente explorar el Parque Nacional Joshua Tree o, más cerca, Tahquitz Canyon y Indian Canyons.



Pero además de naturaleza, Palm Springs es uno de los principales destinos para los viajeros gays y lesbianas de los Estados Unidos; la zona de marcha gay se centra en Oriente Arenas Road, a unos tres kilómetros de distancia.



Situado frente a las montañas de San Jacinto, el Saguaro tiene un interior optimista de rojos intensos, verdes, azules, amarillos, morados y rosas, doce tonos en total que revitalizan y llenan de optimismo a quien allí se aloja. Si Palm Springs es una de las ciudades favoritas para una escapada de fin de semana, el hotel Saguaro es uno de esos lugares en los que todos quieren alojarse. Esta ciudad del desierto del sur de California es ideal para los jugadores de golf con más de 150 hoyos de golf que crean una efecto sorprendente y verde en el desierto de Sonora. A unos 161 kilómetros de Los Ángeles y de San Diego, esta ciudad turística atrae a los que buscan un oasis de fin de semana.

Más información:

Saguaro Palm Springs