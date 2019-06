Restaurantes secretos de Praga

La capital de la república Checa y de la mágica región de Bohemia, Praga, es una de las ciudades más bonitas y románticas de Europa. Conocida también como la Ciudad de las Cien Torres o la Ciudad Dorada, su casco histórico forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1992. Emplazada alrededor del río Moldava, Praga es un destino que invita a pasear entre sus calles, castillos, iglesias y puentes medievales. La impresionante Catedral de San Vito, el Palacio Real, el pintoresco Callejón del Oro o el precioso Jardín Real, son solo algunos de los lugares que recorren los miles de turistas que llegan atraídos por el Puente de Carlos, el famoso Reloj Astronómico o la Iglesia de Tyn en la Ciudad Vieja. Pero si quieres huir de las multitudes no te puedes perder la isla de Kampa, al lado del Puente de Carlos, un mundo de edificios pintados, plazas preciosas y un parque perfecto tomar un respiro. Y si lo que buscas es una visita cultural una gran opción es el Museo Kampa, con una colección de arte moderno, o el desconocido Museo del Cubismo. Arte, edificios históricos, y calles por las que perderse hacen de Praga una ciudad muy especial. Pero en Praga hay mucho más, una ciudad cosmopolita y moderna se esconde entre su pasado medieval. Tiendas de diseño, bares y cafes muy hipster, y muchos restaurantes en los que disfrutar de la mejor gastronomía del país. Hoy os proponemos unos cuantos, los que nos han recomendado los que viven en la ciudad. Por supuesto no están todos y la lista se puede ampliar. Si vas a viajar a Praga, esta es una pequeña guía de donde comer o cenar, pero por favor complétala tu con tus nuevos descubrimientos. Restaurante Bellevue Smetanovo nábřeží 329/18, 110 00 Praha-Staré. Tel +420 222 221 443 Situado en un antiguo edificio en el casco antiguo con vistas al río Moldava, Bellevue, es un restaurante moderno y contemporáneo, con una excelente y creativa cocina dirigida por el chef Petr Bureš. Con vistas al Puente de Carlos y al castillo de Praga, es sin duda el lugar ideal para una cena romántica. Un restaurante mágico con una decoración que mezcla lo clásico y tradicional de los países centroeuropeos, con toques de diseño vanguardistas y lámparas de araña. Un conjunto curioso con mucho encanto. La cartra incluye algunos platos tradicionales como el gulasch o las tostadas chelbícky. Restaurante Barock Pařížská 23, 110 00 Praha 1. Tel +420 222 329 221 Es el local de moda de la ciudad, sobretodo para cenar. Actores, celebrities y gente guapa a todas horas. En pleno centro, un restaurante imprescindible, con música en directo y terraza en verano. Sushi, sashimi y cocina internacional contemporánea con toques asiáticos. Ideal para ir en pareja, o para una comida de negocios. Decoración contemporánea tipo Lounge neoyorquino. La modernidad en la capital checa. No te lo puedes perder. No te olvides de reservar con antelación. Restaurante U Vejvodu Jilská 4, Praha 1. Tel +420 224 219 999 Un restaurante clásico, con el típico ambiente Checo, al estilo de un antiguo pub, famoso entre otras cosas por su cerveza "Pilsner" con una cocina tradicional y de calidad. Muy agradable, ideal para tomar algo al mediodía, con público local y algunos turistas. El precio es muy asequible. Restaurante Kampa Park Na Kampě 8b, Praha 1. Tel +420 257 532 685 Kampa Park es un clásico. Según ellos uno de los restaurantes favoritos de los famosos locales e internacionales. Fotos de muchos si que tienen, y es que este exclusivo restaurante tiene unas vistas excepcionales del Puente de Carlos. Cocina gourmet especializada en pescados y carnes con una extensa carta de vinos, más de 150. Se puede comer en el interior en un ambiente elegante o en la terraza junto al río. Se come genial y el restaurante es muy agradable. Restaurante Alcron Štěpánská 40/623, Praha 1. Tel +420 222 820 410 Histórico, de lujo y decorado al estilo art deco, este es uno de los restaurantes más galardonados de la capital. Con una Estrella Michelin del año 2012 ofrece deliciosos platos como el lomo de conejo confitado con champiñón de ostra real, ragú de espárragos y ravioli de guisantes de primavera. Famoso también por acompañar a los comensales con música en directo, si quieres una experiencia gourmet, este es tu restaurante. Los mejillones y el chocolate fondant al horno son una experiencia casi religiosa. Imprescindible reservar con antelación. Restaurante Monarch Na Perštýně 15, Praha 1. Tel. +420 224 239 602 Monarch es uno de los clásicos situado muy cerca de Plaza de la Ciudad Vieja, en el barrio praguense de Josefov. En un edificio modernista remodelado, excelente gastronomía y los mejores vinos de Moravia y del extranjero. La carta cambia según la temporada aunque la recomendación es probar el pato confitado con lombarda rehogada mezclada con arándanos rojos y albóndigas de harina de patatas o el solomillo asado con salsa de crema acompañado de «knedlíky» que son albóndigas de harina de Karlovy Vary y arándanos rojos. Y si tienes mono de comida de casa, tienen una amplia carta de tapas españolas. Y en plan turista no te olvides de visitar su bodega subterránea. Este restaurante aparece en la guías oficiales de la ciudad pero merece la pena. Restaurante La Degustation Bohême Haštalská 18, Prague 1. Tel +420 222 311 234 Este es el segundo restaurante de Praga con una estrella Michelin. La Degustation Bohême, ofrece en su carta delicias checas como la sopa de paja con faisán o la carpa Třeboň. Este restaurante es una auténtica experiencia, un festival de sabores. En el menú emparejan los distintos platos con pequeños tragos de degustación. Con jugos de vino, cerveza y frutas. El equipo de cocina trabaja para que tu paso por La Degustación sea una atracción más en la ciudad. Por supuesto es necesario reservar. Si quieres disfrutar de una experiencia única no dejes de probarlo.