10 propuestas para un otoño muy cultural en Londres

Desde musicales hasta festivales de color. Desde exposiciones de arte hasta la ciencia del futuro. Todo el tiempo están sucediendo cosas en Londres y sólo falta activar tu curiosidad para darte nuevos motivos para visitar la capital británica.



¿Damos una vuelta por las exposiciones?



En octubre, la National Gallery presenta 'Goya, los retratos', un recorrido por 50 obras del artista en el que podrás descubrir su evolución a través de la vida de este genio de la pintura española. Mientras tanto, ya puedes disfrutar de la obra de Monet, las sesiones creativas (y gratuitas) para que los adultos puedan coger inspiración de las obras expuestas, además de las miles de actividades que tienen programadas para los más peques.



La British Library siempre es uno de los imprescindibles de la ciudad. Ya sea por sus colecciones permanentes o por la que tienen programada para este otoño. Esta vez, la propuesta es conocer África a través de la literatura, las tradiciones orales que durante generaciones se han transmitido a través de la palabra, las canciones y rituales. El recorrido de 'West Africa' (a partir del 16 de octubre) comienza con los grandes imperios de la Edad Media y llega hasta la actualidad.



Las telas de India siempre llaman la atención. Pero hay una historia detrás de su elaboración, sus diseños y su uso que construyen la identidad de un país y su rica cultura. En el Vitoria & Albert Museum encontrarás 'The Fabric of India', una exhibición enmarcada dentro del festival que se está llevando a cabo en el museo y que te ayuda a explorar los textiles desde el siglo III hasta nuestros días.



La naturaleza se abre ante tus ojos en la exposición 'Wildlife Photographer of the Year' del Museo de Historia Natural. Allí verás desde los trabajos de grandes profesionales de las instantáneas hasta las capturas de aficionados de todo el mundo. Descubre la belleza y biodiversidad de nuestro planeta retratado en imágenes.



El Tate Modern presenta 'The World Goes Pop', un viaje al movimiento cultural de los años 60 y 70 para descubrir cómo las diferentes culturas interpretaron el arte pop y cómo él mismo ayudó a modificar cada sociedad. Más de 200 obras creadas con un lenguaje artístico que a día hoy sigue vigente.



Sobre la carrera por llegar al espacio, Rusia tiene mucho que contar. Pasa por el Science Museum para ver 'Cosmonautas: El Nacimiento de la Era Espacial'. La colección más importante de naves espaciales y otros dispositivos relacionados con la exploración de la estratosfera. ¿Cómo era la vida a bordo de la MIR? ¿Y en la Estación Espacial Internacional? Descubre las innovaciones que hicieron posible la vida en el espacio a partir del 18 de septiembre.

Ahora nos vamos a los festivales que están por suceder en Londres.



El 11 de octubre está el Diwalli, el Festival de las Luces, que llena de color la ciudad. Por un día, danza, espectáculos musicales y muchas propuestas gastronómicas relacionadas con el sudeste asiático toman las calles de la ciudad.



La 9º edición del Festival de Literatura de Londres, en el Southbank Centre. Hasta el 12 de octubre tienes charlas talleres y muchas actividades más en torno a la lectura. Este año, han organizado la primera lectura en vivo de 4 días de duración. Moby Dick de Herman Melville es la obra seleccionada para que humoristas, actores, escritores e invitados especiales lean una parte del libro. Y... ¿te imaginas encontrarte con los Monty Python? Pues Terry Gilliam estará presentando Gilliamesque: A Pre-Posthumous Memoir, un repaso por su historia artística.



Del 1 al 30 de septiembre, el Támesis tiene más vida que nunca. Porque Londres festeja a su río con Totally Thames, un evento en que la ciudad disfruta con más de 100 actividades que sucederán a lo largo de los 17 distritos junto al río. Las actividades incluyen hasta arqueología en la playa para descubrir los secretos ocultos de este icono de la ciudad.



Además, claro, no faltan los musicales en la cartelera. Esta vez tienes 'Gypsy', una obra basada en la vida de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee. ¿En serio te lo vas a perder?

Más información:

London and Partners