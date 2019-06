5 Parques Naturales imprescindibles para perderse en Costa Rica

La sensación de convertirse en un antiguo explorador del siglo XIX y principios del XX, adentrándonos por lugares remotos, vírgenes, por donde hace siglos que el hombre no ha puesto un pie o donde, directamente, jamás estuvo por su peligrosidad o su impracticabilidad, es única. Actualmente, con prácticamente el 100% del planeta descubierto, resulta difícil revivirla, pero no imposible. Un buen modo es acercase a Costa Rica, quizás el país donde más fácil es sentirse abrumado por la naturaleza en todos sus sentidos, tanto marina como terrestre.

Llama la atención que en un territorio tan relativamente pequeño (tiene una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados) se encuentren 28 Parque Naturales, ocho reservas biológicas y 71 refugios de vida silvestre. Es imposible escapar a la exuberancia y generosidad de la Naturaleza con Costa Rica. Allá donde vayas, es abrumadora y te envuelve. Sin embargo, con tanto donde elegir, podemos tener un problema de no saber elegir cuáles son los que de ningún modo nos podemos perder.

Es por ello que tenemos cinco parques que destacan especialmente sobre el resto. Estos son los cinco que deben ser visitados sí o sí en unas vacaciones al país centroamericano.

1. Parque Nacional de Tortuguero. Quizás el más conocido de todos los del país por el desove de tortugas marinas entre los meses de marzo y octubre. En sus canales naturales podremos ver en su hábitat natural a manatíes, nutrias y cocodrilos. No hay que olvidarse el chubasquero porque prácticamente no hay día que no llueva (incluso en los tres meses menos pluviosos: febrero, marzo y octubre).

2. Parque Nacional Volcán Arenal. Tiene uno de los volcanes más bellos del mundo. Entre sus más de 12.000 hectáreas de pura naturaleza es imprescindible visitar sus aguas termales y la famosa Catarata de la Fortuna. Con un salto de agua de 75 metros, está en la base del volcán Chato y su río, el Tenorio, viaja por la selva tropical del Arenal hasta llegar al acantilado de la cascada (es el protagonista del vídeo de este artículo).

3. Parque Nacional de Guanacaste. A lo largo del litoral guanacasteco se ubican numerosas playas a cuál más excepcional, de ahí que sea donde se encuentran los mejores resorts de Costa Rica. Se trata, además, de una de las zonas con mayores restos arqueológicos. Objetos de jade y cerámicas fueron los objetos que comerciaban los pueblos que aquí encontraron los colonizadores españoles en el siglo XVI.

4. Parque Nacional Manuel Antonio. Se trata del Parque Nacional más visitado de Costa Rica por su temperatura anual, playas de aguas cálidas todo el año, senderos tropicales y sus más que simpáticos perezosos. Si te gustan los manglares, aquí tienes 18 hectáreas solo de ellos, concretamente de tres especies. Cuidado con las frutas venenosas, mejor toma cocos o almendras, que crecen allí.

5. Parque Nacional de Corcovado. Es el Parque Nacional con mayor biodiversidad de Costa Rica. Se trata del preferido para la práctica del submarinismo y no hay que dejar de disfrutar de sus playas desiertas y cascadas naturales. Los expertos de National Geographic lo definieron como “el lugar más intenso del mundo, biológicamente hablando”. El parque está abierto, pero es necesario reservar la entrada.

Disfrutar de los parques es sencillo gracias a la buena infraestructura turística de Costa Rica. Además, hay agencias españolas, como Tui Spain, que permiten recorrerlos dentro de circuitos especializados en los parques naturales (12 días y 10 noches desde 1.750 € por persona). Recuerda hacer una maleta de ropa ligera pero resistente e impermeable, que transpire perfectamente y que no necesite de grandes cuidados. Será una experiencia única.

