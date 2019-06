6 lugares de Alemania para los locos del motor

1885 marca el inicio de la era del automóvil tal y como la conocemos porque fue en ese año cuando se presentó el primer vehículo con motor de gasolina ¿su autor? Karl Benz, poco después Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach siguieron sus pasos. Los inicios del automóvil fueron titubeantes pero, iniciado ya el S.XX, su utilidad para nuestra vida se desveló como irrenunciable y su evolución y desarrollo ha sido imparable desde entonces hasta hoy. Es cierto que franceses y americanos fueron los primeros en fabricar automóviles de forma masiva -Peugeot y Ford- pero son los alemanes quienes se adjudican el primero patentado con motor de gasolina que fue además el que utilizó Bertha Benz para viajar 80 km de Mannheim a Pforzheim con la única intención de demostrar la grandeza del invento de su su marido, Karl Benz. Alemania supo, a lo largo y ancho del siglo XX, hacer del automóvil su riqueza y su industria convirtiéndolo también en parte irrenunciable de su historia. Y por eso hoy os proponemos viajar a través de Alemania y de la historia del automóvil a la vez. Igual que son muchas y esenciales las firmas automovilísticas con sede en Alemania, son también dignos de visita y mención los museos que, en gran medida alrededor de ellas, mantienen abiertas sus puertas en el país germano; están ubicados en las zonas más industriales y pujantes del país y en ellos, algunos son incluso interactivos, podrás seguir los pasos del automóvil en la historia a través de sus modelos y prototipos, desde los primeros del S.XX hasta los más modernos. La ciudad del automóvil de Wolfsburg; Porsche Museum; BMW Welt and Museum; Audi Forum Ingolstadt and Neckarsulm; Mercedes Benz Museum; Transparent factory, Dresden. Estos son los seis rincones museísticos de Alemania que, si eres un amante del motor, no puedes dejar de visitar, a continuación de los contamos.