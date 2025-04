Estas son las 5 procesiones de Semana Santa más importantes de Francia

Francia, con su fama de país laico y republicano, no deja de ser un país de tradición católica; lo vemos claramente en Navidad pero en Semana Santa también se nota (aunque menos); hablábamos ayer de la Semana Santa en Irlanda que, siendo como es Irlanda un país católico, se celebra bastante aunque de modo mucho más discreto, íntimo y recogido que en España; en Francia sucede algo parecido, la Semana Santa se celebra pero no a lo grande como en España: no faltan las misas especiales del Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección y aunque no hay muchas procesiones, sí hay algunas de las que te vamos a hablar a continuación pero antes ¿sabes qué otras tradiciones de Semana Santa tienen los franceses?

Lo de decorar y esconder huevos de Pascua para que los niños los busques por los jardines el Domingo de Pascua es casi una tradición universal en esta época y los franceses no son ajenos a ella pero, además, tienen alguna leyenda curiosa: los franceses no tienen conejo de Pascua pero sí campanas voladoras, según la leyenda las campanas de las iglesias vuelan a Roma el Jueves Santo y regresan el Domingo de Resurrección trayendo dulces para los niños. También te interesará saber, especialmente si viajas a Francia estos días, que el Lunes de Pascua es festivo nacional pero el Viernes Santo solo lo es en algunas regiones (Alsacia y Mosela en particular).

Niña buscando huevos de Pascua | Pixabay

Pero queríamos hablar de procesiones de Semana Santa que haberlas hailas incluso en Francia, estas son las más importantes:

La Catenacciu, en Sartène, Córcega es la procesión de Semana Santa más famosa de Francia, se celebra el Viernes Santo y es muy impresionante, casi mística; en esta procesión un penitente anónimo, que se viste con una túnica roja y va encapuchado y encadenado, camina descalzo por la noche recorriendo las calles del pueblo y cargando una pesada cruz de madera.

La Procesión del Viernes Santo en Perpiñán, en la región de Occitania, también es muy popular; es conocida como la Procession de la Sanch y su tradición se remonta al S.XV; aquí son varios los penitentes que, vestidos con túnicas negras o rojas y cubiertos con capirotes como en tantas procesiones en España, recorren las calles del casco antiguo de la ciudad acompañados de símbolos religiosos.

Procesión del Viernes Santo en Perpiñán | Imagen de Sylenius, CC via Wikimedia Commons

Procesión en Collioure, en Occitania; seguimos en la región de Occitania porque en este pueblo costero del sur de Francia, Collioure, se celebra una procesión el Viernes Santo que es también muy popular: es en realidad una procesión recogida en la que los fieles acompañan una cruz por el paseo marítimo de la localidad al atardecer. No es tan espectacular como la procesión de Perpiñán pero resulta, en cierto sentido, más espiritual, casi poética.

Cerramos nuestro quinteto de procesiones francesas en Obernai y Molsheim, en la región de Alsacia; aquí no solo hay procesiones como tal sino también representaciones de la pasión e incluso Via Crucis en algunas iglesias; aunque, en general, en esta región las procesiones son más discretas que en el sur del país, en particular las de Obernai y Molsheim resultan más notables.

Claro que si hablamos de la Semana Santa en Francia, aunque sea centrándonos en sus procesiones más importantes, no podemos dejar de recordar el Via Crucis que se desarrolla en la Basílica de Montmartre, en París; es el Viernes Santo y aun sin ser una procesión urbana como tal (como sí son las que se organizan en el sur de Francia) es un evento muy concurrido y espiritual, uno de los más importantes de la Semana Santa francesa.