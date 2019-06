Dormir en el hotel de Gloria y Emilio Estefan

Miami suena a glamour, a famosos en las playas de aguas cristalinas, a coches de lujo, vistas de ensueño y restaurantes inolvidables. También a clubs nocturnos en los que bailar hasta el amanecer, a tiendas exclusivas y a hoteles no menos espectaculares, ¿cierto? Esta localidad ha conquistado a estrellas del mundo de la música, el cine y todos los sectores en general. No sabemos si por todas estas cosas o bien por el encanto especial que desprenden sus calles, su maravilloso clima o su ubicación, perfecta para desconectar de todo lo que rodea a la rutina. Lo cierto es que Miami invita a repetir, porque en ella casi todo el mundo puede encontrar lo que está buscando. South Beach primero se convirtió en un lugar destinado al retiro y a la tranquilidad y posteriormente sufrió una transición que terminó por posicionarla como un destino perfecto para la jet set. Uno de los primeros hoteles que abrieron sus puertas cuando la bulliciosa South Beach adquirió esta nueva etiqueta fue el Cardozo Hotel, situado en Ocean Drive y la 13th Street. El edificio es una de las mejores representaciones que la ciudad tiene del estilo Art Decó y fue reformado manteniendo su esencia pero también adquiriendo las señas de identidad y estilo propios de sus propietarios: Gloria Estefan –con cinco premios Grammy- y su marido Emilio Estefan Jr., productor discográfico. En él podemos encontrar desde objetos indígenas hasta muebles en tonos blancos que contrastan con otros en un blanco inmaculado. Está formado por 43 habitaciones de auténtico lujo, a modo de suites, todas con unas preciosas vistas al océano que invitan a perderse en meditaciones mirando por la ventana. Además, cuentan con todas las comodidades imaginables, desde televisión por cable, albornoces, cajas fuertes y, algunas, bañera de hidromasaje. Están decoradas de manera elegante, con suelos de madera, alfombras que recuerdan al mundo marino y detalles que demuestran la sobriedad de sus propietarios. Entrar en el Cardozo Hotel South Beach provoca una sensación similar a la de encontrar un oasis en pleno desierto. Y no es que la oferta hotelera de Miami deje nada que desear, sino que en el Cardozo se puede respirar una tranquilidad especial y un ambiente tropical incomparable. Desde su terraza se puede saborear un cóctel preparado al estilo Miami Beach, al mismo tiempo que se admiran las palmeras, el mar de aguas cristalinas y el sol radiante que baña la ciudad, todo un capricho para unas vacaciones realmente inolvidables. Este no es el único hotel que posee la pareja, pero sí el más multicultural y cosmopolita. El Cardozo Hotel South Beach es sofisticado y muy chic.