Hace 50 años, Doyle Owens, nacido y criado en Alabama, tuvo una idea algo alocada: Con una camioneta prestada y con un préstamo de 300 dólares, se dirigió a Washington D.C. y compró su primera carga de equipajes perdidos de la aerolínea Trailways. Sorprendentemente, la iniciativa de vender equipaje perdido tuvo mucho éxito, por lo que Owens dejó su trabajo y fundó Unclaimed Baggage.

A lo largo de los años, Owens se asoció con más aerolíneas, y el negocio se fue expandiendo. De esta forma, el negocio se consolidó como el único en su especie de todo el país. En la actualidad, esta atípica tienda está gestionada por la tercera generación de los Owens. La familia ha decidido dar el salto a internet por su 50º aniversario, ya que hasta ahora solo era posible comprar visitando la tienda de manera física.

A pesar de que esta iniciativa comenzó con equipaje perdido de aerolíneas, en la actualidad también incluyen el de autobuses, camiones y otros métodos de transporte. Sin embargo, no todo lo que recogen es vendido. La empresa ha establecido acuerdos con diferentes organizaciones de caridad, para poder donar múltiples objetos como parte de su programa ‘Reclaimed for Good’.

El equipo de Unclaimed Baggage es el encargado de clasificar la condición en la que está cada objeto, teniendo diferentes categorías para el estado de los mismos. La empresa intenta cuidar al máximo los objetos que les llegan en los equipajes. Por ejemplo, la ropa siempre se lava y plancha previamente. Además, también tienen una política de devoluciones a disposición de sus clientes.

Lamentablemente, la tienda no hace envíos internacionales en este momento, por lo que no sería posible comprar desde España. Sin embargo, si el negocio sigue expandiéndose, no sería extraño que acabasen vendiendo a distintos países del mundo.