La realidad sobre viajar a Santorini en verano que ha mostrado un tiktoker: "Es para no venir"

Santorini es conocida mundialmente por sus espectaculares puestas de sol, casas blancas con cúpulas azules y aguas cristalinas. Un destino que parece salido de un sueño y que muchos consideran una parada obligatoria en sus viajes. En abril y junio Santorinies el verdadero paraíso, sin embargo, llega verano y la realidad en la isla puede ser muy diferente de la imagen que vemos en las redes sociales y las revistas de viajes.

Recientemente, el popular creador de contenido Manu Regato (@manuregatoo) compartió un video en TikTok que rápidamente se volvió viral con 5 millones de visualizaciones. En él, Manu revela las dificultades que enfrentan los visitantes en Santorini debido al turismo masivo. "Hace más calor que madre mía, me he tenido que quitar hasta la camiseta", comienza quejándose Manu.

Pero el calor no es el único problema. El tiktoker continúa: "No puede haber más gente, mira es horrible, no tienes un sitio para ti, de esto no se habla". Santorini, especialmente en temporada alta, está abarrotada de turistas. Las estrechas calles y los famosos miradores de la isla se llenan de gente, haciendo difícil disfrutar de la tranquilidad y la belleza del lugar.

El joven también habla de lo caro que es todo allí: "Las típicas piscinas infinitas con vistas espectaculares te cuestan un riñón y medio, y los restaurantes te hacen poner un depósito de 100 pavos para que te quedes en el restaurante". Así que si quieres visitar esta isla, prepara el bolsillo porque, según explica en el vídeo, no es nada barato: "Es para no venir".

Por si todo lo anterior fuera poco, las famosas cúpulas y escaleras de Santorini que adornan tantas publicaciones de Instagram están constantemente llenas de gente esperando su turno para la foto ideal. Puedes estar allí horas y horas bajo el sol abrasador solo para conseguir la estampa perfecta.

La masificación turística y los altos costes pueden empañar la experiencia, por lo que es esencial planificar bien el viaje y considerar la posibilidad de visitarlo en temporada baja o explorar otros lugares menos conocidos, pero igualmente encantadores.