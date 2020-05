Egeria

Esta mujer era originaria de la provincia romana de la Gallaecia en la diócesis de Hispania, es decir, lo que hoy conocemos como Galicia. Entre los años 381 y 384 viajó por Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla. Además, documentó sus viajes en su libro Itinerarium ad Loca Sancta. Narraba con gran detalle y de forma muy animada su andanza.

Mapa | Imagen de Jani Niemenmaa en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Isabelle Eberhardt

Nace en suiza, y ya desde joven empieza a vestirse con ropa de hombre, pues eso le propiciaba mayor libertad para moverse. Hablaba francés con fluidez, además de ruso, alemán e italiano.4 También aprendió latín y griego, y estudió árabe clásico . Junto a su madre se fueron a Argelia y se convirtieron al islam. Aunque su madre fallece, ella decide seguir explorando el norte de África y el desierto.

Mujeres viajeras | Imagen de dominio público

Isabella Lucy Bird

Fue una exploradora, escritora, fotógrafa y naturalista inglesa del siglo XIX. En 1872 viaja a Australia, y de ahí irá a Hawái. Después se mudó a Colorado, donde vistiendo y cabalgando como un hombre, recorrió parte de las Montañas Rocosas. Retornaría durante un tiempo a Edimburgo y desde ahí se embarcaría en un viaje hacia el continente asiático en el que visitó Japón, China, Vietnam, Corea, Singapur y Malaya. Ya con sesenta años estudió medicina y se fue a la India como misionera. Fue la primera mujer en ingresar en la Royal Geographical Society.

Mujeres viajeras | Imagen de dominio público

Nellie Bly

Fue una importante periodista, escritora y empresaria estadounidense. Será la primera reportera de periodismo de investigación y pionera de lo que se conoce como periodismo encubierto. Trabajó en Nueva York en el periódico The New York World, de Joseph Pullitzer, y en 1888 Nellie sugiere a su editor la mandasen como reportera en un viaje alrededor de globo terráqueo, emulando el libro La vuelta al mundo en ochenta días escrito por Julio Verne. En 1889 comienza su viaje, que lo completará en 72 días. En su paso por Francia tuvo la ocusaión de conocer al mismísimo Verne.

Nellie Bly | Imagen de dominio público

Annie Londonderry

No solo dio la vuelta al mundo en bicicleta, siendo la primera persona en completar esta hazaña, sino que, además, lo hizo patrocinada por diferentes marcas. Todo comenzó con una apuesta con dos miembros de su club en Boston, en la que el reto consistía en dar la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses. Lo curioso es que Annie no había montado nunca en bici, pero eso no le impidió completar el reto. Además, una empresa de agua le pagó 1000 dólares por llevar su pancarta en la bicicleta. No solo es la primera mujer en dar a vuelta al mundo en bici, sino que es también la primera en hacerlo patrocinada.

Amelia Earhart | Imagen de dominio público

Amelia Earhart

Tal vez sea el nombre más célebre y reconocido de este artículo. Es una de las más célebres aviadoras de la historia. En 1922, con 25 años, consiguió su primer récord de altitud al volar a 4267 metros de altura. Y un año más tarde le fue concedida la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, solo 15 mujeres, antes que ella, la habían obtenido. En 1935 comienza planear el viaje que le quedaba por hacer, la vuelta al mundo en avión sobre la línea ecuatorial, sería “la mayor distancia posible circunnavegando el globo en su ecuador.” Desafortunadamente, Amelia no consiguió finalizar la travesía, el 2 de julio de 1937 su avión desaparece en el océano Pacífico.