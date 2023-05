El nuevo barco más grande del mundo tiene un parque acuático incorporado

Recientemente os contábamos que el crucero más grande del mundo tomaba el nombre de 'Wonder of The Sesas' y se trataba, nada más y nada menos, que de una auténtica ciudad flotante. Sin embargo, este crucero ha sido desbancado por un nuevo barco llamado 'Icon of the Seas'.

Ha sido creado por el astillero Meyer Turku en Finlandia y los responsables de su construcción es la naviera Royal Caribbean, siendo así su primer barco sostenible con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado. Además, tendrá conexión a la red eléctrica en tierra, sistemas de recuperación de calor residual, así como múltiples opciones de energía limpia.

Tal y como hemos podido leer en su página web, llega a comienzos de 2024, cuenta con 365 metros de largo, 20 cubiertas y tendrá capacidad para casi 8.000 viajeros. Por si no fuera poco, el barco está dividido en 8 barrios con 28 formas de alojarse en sus 2.805 camarotes.

El mayor parque acuático en el mar

'Icon of the Sea' será también el mayor parque acuático en alta mar, ya que tiene 6 toboganes (uno de ellos de 14 metros) y una pista de obstáculos a casi 47 metros sobre el nivel del agua. La Royal Bay será también la piscina más grande en un crucero.

Todos los viajes incluyen paradas en Perfect Day at CocoCay en las Bahamas, isla privada mejor calificada de Royal Caribbean. Además, entre los destinos podrás visitar Cozumel, una isla de México; Philipsburg, la capital de Sint Maarten, la parte holandesa de la isla caribeña de San Martín; y Basseterre, San Cristóbal. Los precios por persona 7 noches comienzan en 1856 euros pero te aconsejamos que mires la web para valorar todas las opciones.