Los Mercados de Navidad en centro Europa son uno de los encantos más destacados de esta época del año, se trata de Mercados de larga tradición en los que no sólo puedes hacerte con pequeños detalles decorativos sino también descubrir cómo es la gastronomía navideña en esos lugares; uno de los Mercados de Navidad más espectaculares que podemos visitar, por lo que tiene de histórico, es el de Striezelmarkt pero no debes llegar a Dresde con la única idea de pasear este Mercado sino con la de dejarte llevar por las luces de Navidad y pasear la que podríamos considerar la milla de oro de los Mercados de Navidad, hasta once se distribuyen por las calles de Dresde, todos diferentes y todos con mucho encanto.

Striezelmarkt | Imagen Cortesía de Turismo de Dresde

Lo primero que debes saber, por aquello de organizar bien tu viaje, es que todos estos Mercados de Navidad se inauguran entre el 27 y el 28 de noviembre y se pueden visitar hasta el día 24 de diciembre aunque algunos de ellos recogen sus casetas el día 23 e incluso unos días antes de esta fecha; lo cierto es que los Mercados de Navidad de Dresde están pensados para que los visites antes de celebrar las fiestas y te hagas con algunos detalles especiales para decorar tu propia Navidad en casa.

El rey de los Mercados de Navidad en Dresde, en Alemania y en Europa es Striezelmarkt, no en vano se trata de un Mercado que se celebra desde el año 1434 (cuando las guerras se hacían con lanza, sí); además, aunque ha sufrido algunos cambios a lo largo y ancho de su historia, ha conservado su esencia original e histórica y, cuando lo visitas, sientes la antiquísima historia de ese mercado.

Panorámica del Mercado de Navidad Striezelmarkt | Imagen Cortesía de Turismo de Dresde

Striezelmarkt se instala en la Plaza Altmarkt y se presenta siempre con una pirámide escalonada que en 1999 entró en el Libro Guiness de los Récords gracias a sus casi 15 metros de altura; para hablar del origen de este mercado tenemos que hacerlo en dos sentidos, en el etimológico, según el cual el nombre de este mercado proviene del pan alemán conocido como Stollen o Striezel y en el histórico, que nos cuenta que este mercado comenzó a celebrarse con motivo de la proclamación del príncipe sajón Friedich II. Claro que desde entonces han pasado siglos y el mercado ha ido evolucionando.

Striezelmarkt | Imagen Cortesía de Turismo de Dresde

Hoy en Striezelmarkt podrás degustar una gran variedad de delicias culinarias y productos tracionales alemanes, también descubrirás la artesanía local y regional y no podrás evitar llevarte a casa alguna de las pirámides en miniatura típicas de Dresde, otra de las figuras típicas es la conocida como Räuchermaänner (hombres fumadores, mal vistos hoy pero una tradición es una tradición); esas son sólo las figuras más características, descubrirás muchas más de puesto en puesto, algunas tradicionales (como no podía ser de otro modo en un mercado con siglos de historia) pero también otras la mar de novedosas.

Schloss Wackerbarth zur Weihnachtszeit | Imagen cortesía de Turismo de Dresde

No lo dudes más y decídete, nada como una escapada a Dresde, por ejemplo, en el puente de diciembre, ya con todos los mercados de Navidad de la ciudad abiertos, especialmente Strieezelmarkt, el más antiguo de Alemania y uno de los más antiguos de Europa.

Una vez llegues al Mercado, te resultará sencillo encontrar el punto de información que cada año las autoridades locales instalan allí para contarte todo lo que debes saber antes de recorrer Striezelmarkt pero, si quieres llegar con los deberes hechos, en la página oficial de turismo de Dresde encontrarás información adicional.