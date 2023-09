La forma de pedir una cerveza en España que más molesta a los camareros: "Esa frase es mundial"

La cerveza es una bebida universal, aunque bien es cierto que los países donde más litros se consumen de Europa son la República Checa, Letonia, Moldavia, Alemania, Lituania, Irlanda, España, Bulgaria, Luxemburgo y Rumanía.

Recientemente te mostrábamos el mapa de cómo se pide una cerveza en cada comunidad de España, pues según en la provincia en la que te encuentres se pide de una forma u otra. Pero hay una que es universal, no solo en nuestro país, sino también en otros lugares e idiomas y que molesta bastante a los camareros.

La frase la ha compartido en Twitter el influencer valenciano Jesús Soriano, que está bajo la cuenta @soycamarero, donde comparte detalles del día a día de los profesionales de la hostelería e incluso ofertas de trabajo. La frase de la que hablamos es "ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero", algo que mucha gente dice.

"Literalmente, al cliente que me dijo esa broma le devolví el vaso lleno, pero con cinta americana por debajo… no paró de reírse", dice un camarero en las respuestas corroborando que le ha pasado en varias ocasiones. "Soy camarero en Alemania y esa frase es mundial", dice otro asegurando que no solo ocurre en nuestro país. También hay quienes aseguran que han escuchado una frase parecida como "que me lo has dado roto", refiriéndose al vaso.

El tuit acumula ya más de 176 mil reproducciones y otros usuarios se han animado también ha compartir otras frases míticas que han escuchado los camareros de algunos clientes, como la de "¿Qué te doy, aparte de pena", al pedir la cuenta o "qué tienes de picar aparte de un martillo" refiriéndose a la comida. Sin duda, frases muy típicas que seguro que has escuchado alguna vez en la vida.