La estafa de una web de viajes fraudulenta que ha afectado a centenares de personas en España: promocionada por influencers

Actualmente, la gran mayoría de personas que reservan sus vacaciones ya lo hacen por internet, sin embargo, como consecuencia, cada vez son más comunes los intentos de estafa. El último fraude que ha salido a la luz lo ha desvelado la organización FACUA, tras conocer que la web '7 vuelos' (sietevuelos.com) ha dejado sin sus viajes a muchos usuarios.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado el fraude cometido desde la web sietevuelos.com, una supuesta nueva agencia de viajes promocionada por varios influencers. La página ha sido clausurada después de que numerosos usuarios denunciasen no haber recibido ninguno de los servicios contratados, como los billetes de los vuelos, las reservas de los hoteles o los paquetes contratados.

Algunos de los creadores de contenido que promocionaron esta plataforma en sus redes sociales fueron Teresa de Andrés, Adara Molinero, Nagore Robles, Oriana Marzoli, Naomi Asensi o @aquisandrax, entre otros. Tal y como recoge FACUA, '7 vuelos' en su web "se anunciaba como agencia acreditada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), una organización de la que en realidad solo forman parte aerolíneas".

Algunos de los viajes baratos que esta agencia ofertaba eran a Nueva York, Tokio, Japón, México, París, Londres o Dubái. Muchos usuarios (varios ya han contactado con FACUA), han denunciado haber pagado miles de euros a través de esta página web por una oferta de lanzamiento y no haber recibido ni los vuelos, ni la reserva del hotel.

La página web de '7 vuelos' ya ha dejado de estar operativa y las influencers que publicaron el contenido promocionado han eliminado dichas publicaciones. Además, uno de los afectados por esta estafa ha abierto una cuenta de Instagram para ponerse en contacto con otras personas que hayan podido ser víctimas del fraude.

Por su parte, FACUA recomienda ponerse en contacto con ellos para que la asociación pueda asesorarte sobre cómo reclamar y defender tus derechos como consumidor en caso de que hayas sido una de las personas estafadas. Además, también recomiendan interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, algunas influencers como @aquisandrax han querido dar la cara y pronunciarse al respecto: "yo fui una de las 90 influencers que hizo la publi esta de 7 vuelos. No quiero echar balones fuera, se que es mi culpa, me hago 100% responsable, las chicas que lo compraron por mi culpa saben que me estoy haciendo responsable. Saben que les he dicho que si los seguros o los bancos no se hacen responsable yo les daré el dinero de mi bolsillo".