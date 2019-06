‏Descubre el primer hotel del mundo dedicado al Universo Cinematográfico de Marvel

‏La Torre Stark o las nuevas instalaciones de Los Vengadores, las cuales ya hemos podido ver en ‘Capitán América: Civil War’ y ‘Spider-Man: Homecoming’, son un verdadero sueño para los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Todos ellos se han imaginado alguna vez contemplando las armaduras de Iron Man, rozando el escudo de vibranium del Capitán América o tratando de levantar el Mjolnir, el famoso martillo de Thor.

‏Una imagen que quedaba en una utopía, en algo completamente imposible de experimentar, pero que puede estar muy cerca de hacerse realidad. Y es que durante la celebración de la pasada D23 Expo, una convención organizada por Disney en Anaheim (California), los fans de Marvel recibieron una de las mejores noticias que les podrían haber dado: muy pronto existirá un hotel inspirado en el universo de estos superhéroes.

‏Dicho hotel, según comentó Bob Chapek, presidente de Walt Disney Parks and Resorts, se encontrará en el parque temático Disneyland París, lo que ha supuesto un gran motivo de celebración para los seguidores europeos, que muchas veces comprueban cómo los grandes eventos que involucran a este universo cinematográfico se desarrollan en la otra punta del mundo. Una de las pocas cosas que se ha adelantado del proyecto ha sido el hecho de que no se tratará de una construcción desde cero, sino que será una remodelación del mítico Disney's Hotel New York.

‏De lo que sí hemos podido saber más es de cómo será el hotel en sí y qué es lo que pretenden conseguir con él. Atendiendo a lo que el propio Bob Chapek ha comentado, será un alojamiento del que el mismísimo Tony Stark estaría orgulloso, por lo que el lujo y la elegancia serán partes fundamentales del mismo. Junto a estos pilares, el eje en torno al que girará todo será Marvel y sus personajes más conocidos a nivel mundial.

‏De esta manera encontraremos una decoración formada por las armaduras de Iron Man, los trajes de otros superhéroes, objetos que han utilizado y que han tenido cierta importancia en las películas e ilustraciones basadas en los cómics clásicos de la compañía. Quien sabe si en una de las vitrinas que plagarán las diferentes zonas comunes del hotel se encontrará el dichoso teseracto que tantos y tantos problemas ha causado.

‏Además de todo esto, este alojamiento contará con un total de 565 habitaciones temáticas en las que también podremos encontrar objetos fácilmente reconocibles por todos los fans de Marvel. Ve ahorrando, porque aunque no se sabe la fecha de inauguración, no creemos que tengamos que esperar demasiado. ¡Ah! Y no olvides decidir pronto qué habitación te gustaría tener… ¡Tu superhéroe (o villano) favorito te está esperando!