12 playas de España donde puedes usar drones

La tecnología ha avanzado y con ello las nuevas formas que tenemos de retener recuerdos e imágenes en nuestra memoria. Antes, cuando ibas a lugares tan increíbles como las playas, obtenías vídeos o imágenes a través de cámaras fotográficas. Ahora puedes hacerlo a través de drones que sobrevuelan las maravillas dimensiones de arena y agua que forman estas playas.

Hace unas semanas os hablábamos de que hay ayuntamientos costeros que medirían el impacto medioambiental a través de drones. Sin embargo el uso de estos aparatos no se limita al profesional sino que puede usarlo cualquier persona teniendo en cuenta una serie de requisitos y de normas. Por eso no en todos los lugares están permitidos estos objetos tecnológicos debido a que pueden ser un peligro para quienes están en el momento del vuelo del dron.

Muchas playas de España se caracterizan, a parte de por sus grandes paisajes paradisiacos, por permitir que estos medios tecnológicos puedan realizar su vuelo. Normalmente se pueden usar en arenales muy poco transitados con el objetivo de evitar accidentes. Desde Viajestic, queremos hablarte de esas playas que permiten el vuelo de drones para captar imágenes espectaculares:

1. Playa El Sable (Cantabria)

Marcos nos envía un par de fotos de la playa del Sable en Tagle junto a los acantilados de Punta Ballota | Twitter

En el norte de España tenemos playas que sin duda causan envidia en todo el mundo. Y no es para menos pues la paisajística de estos paraísos merece ser vistos por todo el mundo. Esto es posible debido a la permisividad de las autoridades locales del uso de drones en esta playa. Para volar el dron en este lugar no se necesitan permisos especiales.

2. Playa de Langre (Cantabria)

Norteando Serv. Tur. nos manda esta foto de Playa de Langre en Ruta Acantilados | Onda Cero Cantabria

Volviendo al norte, nos establecemos en esta playa no muy masificada y por tanto de vuelo fácil y sencillo. A pesar de este fácil acceso de los aparatos voladores, es necesario pedir una serie de permisos debido a que es un espacio natural protegido.

3. Playa del Silencio (Asturias)

Playa del Silencio. En Cudillero | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

El único requisito para poder usar el dron es que se acuda a la playa a primera hora de la mañana, debido a que no habrá un número de gente significativo y por tanto no hay mucho riesgo de accidente. En este caso es necesario pedir permisos especiales.

4. Playa de Santa Marina de Ribadesella (Asturias)

También en Asturias, destacamos este rincón que permite no solo disfrutar de una tarde increíble entre su arena y su mar, sino que el vuelo del dron en este lugar es legal y además no requiere de permisos especiales.

5. Playa de la Antilla (Huelva)

Un destino ideal para captar imágenes preciosas debido a la naturaleza de la playa y a sus aguas transparentes. No se necesita permiso para poder usar el dron en esta playa.

6. Playa de la Isla Cristina (Huelva)

Formada por diferentes playas y en todas ellas es posible el vuelo del dron para capar unas imágenes que, sin duda, no te dejará indiferente debido al color impresionante de la arena de sus playas y de la tranquilidad de la que disfruta el lugar, sobre todo a primera hora de la mañana. Además, tampoco requiere de permisos especiales.

7. Playa de los Cristianos (Tenerife)

En las Islas Canarias nos trasladamos a Tenerife, donde podemos encontrar una playa que aparte de ofrecerte un agradable baño en sus calmadas aguas, si no hay mucha gente puedes volar el dron debido a que no tiene restricciones sobre este aparato. No se necesita permiso alguno.

8. Algunas playas de la Comuidad Valenciana

Algunas de las playas más famosas de España, sorprendentemente dejan volar drones: un ejemplo de ello es la Playa de San Juan, en Alicante. Que a pesar de su popularidad y por tanto de su masificación, cuando el nivel de visitantes es bajo, permite capturar imágenes con drones sin necesidad de permisos especiales. Otro ejemplo es la Playa de Xeraco en Valencia.

9. Playa de Lamiña (Pontevedra)

Su arena blanca hace del lugar un escenario perfecto que captar con la cámara, y más si el objetivo está en los cielos. No hay ninguna restricción ni necesidad de permisos vigente en cuanto a drones en esta playa, solo debes tener en cuenta que cuando hace mucho viento, puede haber impedimentos en el vuelo del aparato.

10. Playa de Santa María de Oia (Pontevedra)

Manteniéndonos en Pontevedra tenemos disponible esta playa sin necesidad de permisos especiales y con una paisaje totalmente impresionante.

11. Playa de Can Comes (Girona)

Girona tiene muchos secretos, como vimos anteriormente hablando de su barrio judío y de su mágica muralla. Por eso no es de extrañar que dejen capturar imágenes tan bellas como las que puedes obtener si grabas desde las alturas el paisaje de la Playa de Can Comes. Sin embargo, en esta playa si es necesario tener los permisos necesarios de drones.

12. Playas del País Vasco

Playa de Zarautz | Imagen de 19 minutes en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Es el caso de la Playa de Zarautz en Guipúzcoa y Playa de Muriola en Vizcaya: la primera no tiene restricciones de uso para drones pero la segunda requiere una serie de permisos. Ambas son escenario de unas imágenes que de seguro merece la pena capturar.

