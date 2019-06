Cómo planificar tu viaje en siete pasos

Con un poco de ayuda y siguiendo una serie de pasos previos, todo resultará mucho más fácil.

Hay que empezar en alguna parte. En primer lugar habrá que elegir un destino en función del tiempo del que vamos a disponer para viajar ¿Quieres un viaje por Europa o dos semanas en China? ¿Dispones de solo unos días o estás planeando unas vacaciones de quince días? En función de esto podemos elegir un destino que se ajuste a esta premisa y descartar otros.

1. Un brainstorming, o una tormenta de ideas, es de mucha utilidad, especialmente si vas a viajar en compañía o en familia. Que todos opinen y expongan sus ideas de viaje sin pensar en el presupuesto o en la distancia. Pierde tiempo navegando por internet aunque sea solo por diversión. Planificar un viaje tiene que convertirse en algo agradable. Y con este paso previo, seguro que se definen el destino y algunos de los planes.

Busca listas de los Top 10 en los lugares que te apetezcan, o listas de las Cosas que hacer en tus destinos soñados. Busca imágenes para no llevarte a engaño y planes curiosos si te gustan. Y ya de paso, restaurantes, días de fiesta en el destino, posibles eventos o festivales, e incluso el clima en la fecha que estés pensando en viajar. Eso sí, no invierta días o semanas en esta búsqueda, necesitas planear un viaje real.

2. Después de la tormenta de ideas sin ton ni son, volvemos al mundo real. De lo que hemos pensado, qué podemos hacer. No se puede ver o hacer todo en un solo viaje, así que habrá que centrarse. Tampoco queremos perder demasiado tiempo en transportes así que utiliza la guía anterior, agrupa por lugares a visitar, y qué es lo más importante o lo que no te quieres perder en tu destino elegido. Agrupa lo más importante y descarta lo que no te cuadre o esté demasiado lejos. Y no dejes de ver si lo que has elegido estará vierto cuando tengas previsto ir. Los museos, por ejemplo, suelen cerrar los lunes. Y los días festivos en destino habrá que buscar alternativas.

Museo Guggenheim. Nueva York | NYC & Company

3. A continuación adapta tu lista de prioridades a los días de que vas a disponer para viajar. Ten en cuenta el día de llegada y el día de tu partida, así como los días de transporte entre ciudades. Y si estás cambiando las zonas horarias, deja espacio para adaptarte y no sufrir jet lag. Como regla general, piensa en una vista importante y en 1 o 2 menores por día.

4. Cómo llegar y el transporte. La regla de oro es que pasar de una ciudad a otra requiere al menos de medio día o tal vez más. A veces, los autobuses y los trenes son mejores opciones. Este es el paso para investigar esas opciones.

Si se trata de una excursión de un día, ¿con qué frecuencia funciona el transporte para regresar? ¿Necesito comprar los billetes con antelación? ¿Cuánto me va a costar?

5. Haz un presupuesto previo con todo lo anterior. Y después busca hoteles. Con lo que tienes previsto gastarte, y sabiendo precios de vuelos y hoteles, tendrás una idea del gasto total. Y no dejes de añadir los gastos adicionales como comidas o compras.

Barcelona | Holidu

6. ¿Estás decidido? ¿Vas a poder ver las cosas más importantes que quieres? ¿El presupuesto se ajusta a lo que puedes pagar? ¿Hay opciones de transporte para llegar a donde quieres ir? Pues en ese caso, adelante.

7. Si no te emociona demasiado vuelve a tu lista original y busca cómo puedes cambiar el viaje para que sea el viaje de tus sueños.

Durban. Sudáfrica | Turismo de Sudáfrica

Una vez hecho el trabajo de campo y buscado lo más importante, puedes empezar a reservar y antes de que te des cuenta, estarás viajando.

