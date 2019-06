Tips para cuando decidas viajar a China

Viajar a China es todo un reto para muchos. Y no porque este país no sea un destino atractivo, que lo es, sino porque hablamos de un país, inmenso. Las distancias son enormes, y los viajes una vez allí entre ciudades o pueblos nos pueden parecer eternos. Eso, por no hablar del idioma, de la cultura, tan diferente a la nuestra, y de las costumbres, completamente diferentes a lo que creemos que nos vamos a encontrar. Así que seguro, que si estás pensando en conocer el país, estos consejos los vas a a agradecer.

La Gran Muralla | China National Tourist Office,

1. Lleva algo para entretenerte

Los viajes entre los diferentes destinos nos pueden parecer eternos. Esperas en los aeropuertos, horas de tren, e incluso, horas de atascos en carretera. Los aviones casi nunca salen a tiempo, los trenes suelen ser puntuales, pero hasta el tren de alta velocidad de Beijing a Shanghái tarda 3 horas más que el avión, y las carreteras están bastante saturadas de tráfico.

Para no desesperar, nada mejor que llevar algo con lo que nos podamos entretener.

2. Lleva los medicamentos que puedas necesitar

La asistencia sanitaria no es adecuada en algunos lugares. Por supuesto hay hospitales extranjeros, pero no es fácil conseguir recetas ni citas. Los hospitales chinos no te darán analgésicos fuertes, ni tampoco las farmacias. Lleva también algo por si pillas un catarro, y algun medicamento por si alguna comida extraña o exótica te sienta mal.

3. Lleva toallitas

Esto suena raro, pero en muchos lugares de China, los baños públicos no tienen papel higiénico, algo que también sucede en algunos restaurantes y centros comerciales. En ciudades grandes o establecimientos más lujosos no tendrás este problema, pero las toallitas, en cualquier caso, siempre te serán útiles.

Shanghái | China National Tourist Office

4. No compres productos electrónicos

China no es Japón. Tampoco es Corea ni Taiwán ni Hong Kong. Aunque muchos se fabrican en el país, no es un buen destino para comprarlos baratos, especialmente si no hablas chino. Hay mucha peratería, a pesar de que el gobierno está luchando por que desaparezca.

Ese iPhone barato puedes ser tu peor compra. Si entiendes de electrónica entonces, si quieres compra lo que veas que puede ser interesante aunque sea pirata.

5. Lleva un convertidor de enchufe y un convertidor de potencia

China usa una salida de potencia diferente en las tomas de corriente. Aunque la electrónica más moderna tiene convertidores de potencia integrada no está de más que te asegures antes de la potencia. China también usa diferentes enchufes, un pequeño convertidor de enchufe universal te será muy útil. Los venden en casi todos los aeropuertos.

6. Cuida tus pertenencias

China es súper segura, como mucho, lo peor que te puede pasar es que te roben la cartera o el bolso. Esperemos que no, pero por si acaso, toma las mismas precauciones que tomarías en España. Si vas en transporte público lleva tus cosas de valor colgadas por delante y bien cerradas, y si eres hombre no lleves la cartera en el bolsillo de atrás.

Si estás algún lugar turístico no sigas a nadie que diga que te quiere llevar a algún otro lado lejos de donde estés o a una calle apartada.

China | China National Tourist Office

7. Aprende a regatear

En China, hay grandes almacenes donde el regateo está permitido y es obligatorio. Casi todas las ciudades importantes tienen lo que se conoce como un mercado falso en el que venden prendas y accesorios. Estos mercados son geniales pero hay que regatear.

El regateo es un arte, y en China es casi un juego. Presiona y vete, y vuelve a intentarlo. El tira y afloja es lo que toca en estos casos.

Como norma general pregunta el precio y luego pide que sea más barato. El precio que te diga divídelo por cuatro

8. Lleva o compra mascarillas anticontaminación

La mayoría de las mejores atracciones turísticas de China se encuentran en zonas donde la contaminación es terrible. Debe colocarse firmemente en su cara sin ninguna fuga de aire.

9. Sé respetuoso y educado

Cuando viajes a través de China, se respetuoso con las personas, incluso si están haciendo cosas que tal vez sean indecorosas en tu país de origen.

10. Evita viajar en fiestas nacionales

A menos que quieras estar hacinado, no encontrar transporte, o alojamiento, trata de evitar los días en los que los chinos viajan como turistas.

Wuyuan Jiangling | China National Tourist Office

Seguro que podríamos darte más consejos, o puede que después de tu viaje nos des algunos más. Compártelos a la vuelta y disfruta de tu estancia.

También te puede interesar

5 réplicas curiosas del mundo que puedes visitar en China

Una de las opciones de alojamiento más sorprendentes de China