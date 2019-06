7 cosas que debes llevar en tu mochila en una excursión a la montaña

Estar en contacto con la naturaleza, respirar aire fresco, disfrutar de paisajes preciosos y explorar lugares diferentes es algo que muchas personas se animan a hacer a pesar de no ser expertos en ello. Y es que no hace falta ser un gran montañista para animarse a organizar una excursión por la montaña un día cualquiera. No hace falta tener grandes conocimientos ni hace falta prepararse a conciencia -siempre y cuando sea una excursión apta para todos los públicos, claro.

Pero sí es importante saber qué debes llevar en la mochila que te acompañe, porque te debe acompañar. Después de haberte informado sobre las condiciones metereológicas y sobre las condiciones del terreno por el que vas a caminar, tienes que tener claro qué debes llevar contigo y qué es prescindible.

1. Antes de preparar la mochila, atento a la ropa. Las prendas que llevemos, siempre condicionadas por el tiempo que va a hacer, son fundamentales, así como el calzado. En el caso de que las temperaturas no acompañen, es importante llevar una camiseta térmica que nos aísle del frío, bien sea puesta o bien en la mochila.

2. Si hace frío... Guantes, gorro y bufanda, además de orejeras por si la situación se complica. En lugar de una bufanda, podemos optar por una braga cómoda. Aunque suponemos que el calzado que habéis elegido es el adecuado, no está de más llevar un par de calcetines de repuesto por si terminamos mojados.

3. Gafas de sol. No olvides tampoco la protección solar.

4. Comida y agua. Alimentos no perecederos y una botella de agua, como mínimo. También podría venir bien cualquier bebida con algo de azúcar.

5. Medicamentos básicos. Vamos a estar lejos de casa, lejos de la ciudad, lejos del pueblo, durante un tiempo largo, así que es mejor ir prevenidos en este sentido. Algún que otro analgésico, lo necesario para curar heridas pequeñas, pomadas para repeler o aliviar las picaduras de insectos...

6. Alguna que otra herramienta. Una pequeña navaja que nos pueda salvar de alguna que otra circunstancia escabrosa y también un mechero; es posible que podamos necesitarlo.

7. Batería portátil. Sin ánimo de ser agoreros, en una excursión a la montaña puede suceder que acabes perdido y tengas que contactar con alguien para salir del embrollo. Es aconsejable, además de llevar el teléfono móvil cargado, que también lleves una batería portátil, pues en las montañas suele haber poca cobertura y esto afecta en tu porcentaje de batería. No queráis arrepentiros de esto.