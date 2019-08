Mad Cool ficha a Rosalia para su Welcome Party

El Mad Cool ha dado dos golpes sobre la mesa y ha sorprendido a todo el mundo estos días. Primero anunciaron la incorporación de 28 nuevos artistas al cartel con nombre de la talla de Prophets Of Rage, Ms. Lauryn Hill y Gossip entre otros.

Después anunciaron una espectacular Welcome Party que prácticamente parece un cuarto día de festival. Una jornada exclusiva el miércoles 10 de julio para un aforo reducido a 50.000 personas que tendrá lugar en el recinto de Valdebebas.

Rosalia, Bring Me The Horizan, Lykke Li y The Cat Empire son los nombres más destacados de esta jornada de bienvenida en la que también actuarán Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx.

En ediciones anteriores esta jornada inaugural se realizaba en una sala céntrica de la ciudad. Este año, el atractivo aperitivo con el que Mad Cool quiere abrir boca tendrá lugar por primera vez el recinto de Valdebebas en un formato más exclusivo. l Line Up se dividirá en cuatro escenarios ante un aforo reducido, de 50.000 personas, que disfrutarán de todas las instalaciones del macroespacio para gozar de una jornada festiva, única e irrepetible.

