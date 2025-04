El yacimiento prehistórico de Valencina fue una comunidad de larga duración

Un trabajo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha revelado que el recinto de Valencina de la Concepción (Sevilla) estuvo permanentemente ocupado a lo largo de mil años durante la Edad de Bronce, entre el 3.300 y el 2.150 a. n. e., por una comunidad de varios miles de habitantes que se organizaron de manera igualitaria. Según los resultados, alcanzaron una gran sostenibilidad económica basada en la cooperación y la diversificación.

El equipo de investigación ha analizado 635 herramientas macrolíticas recuperadas de la parte norte del asentamiento del yacimiento. El estudio, publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, replantea interpretaciones previas, que consideraban Valencina como un lugar meramente ritual o de reunión temporal, y refuerza su carácter como asentamiento complejo y de larga duración.

Valencina de la Concepción, con 450 hectáreas de superficie total, es el yacimiento más extenso de Europa del tercer milenio a. n. e. Aunque las tumbas megalíticas de la necrópolis y sus fosos concéntricos se conocen cada vez mejor, todavía se sabe muy poco sobre otra zona, la del asentamiento, que ocupa unas 200 hectáreas.

Gran diversidad productiva

Los artefactos analizados en el estudio provienen de cabañas de planta circular, talleres y fosas, así como del relleno de los fosos. Su análisis refleja una economía basada en actividades domésticas y de subsistencia, con una gran diversidad productiva que incluía el procesado de grano, fibras vegetales, animales, pieles, metales, piedra y otros materiales orgánicos e inorgánicos.

Las actividades se mantuvieron de manera estable a lo largo de toda la ocupación de la Edad del Cobre, hace entre 5.300 y 5.150 años. "Esto indica una ocupación permanente del asentamiento. Los únicos cambios observables entre las tres grandes fases de ocupación podrían deberse a la densidad de ocupación de la zona", señala Marina Eguíluz, investigadora del Departamento de Prehistoria de la UAB y primera autora del estudio.

La gran variedad de trabajos identificados y el hecho de que no se haya detectado una acumulación de excedentes sugiere un modelo organizativo basado en una economía cooperativa y diversificada. Este modelo productivo, en combinación con una organización básicamente igualitaria, habría permitido a la población ser económicamente sostenibles a lo largo de un milenio.

Cuestiona modelos tradicionales

"Esto refuerza la propuesta de definir a las comunidades más desarrolladas de la Edad del Cobre del sur de la península ibérica como sociedades cooperativas de la abundancia, una forma de organización social que cuestiona profundamente los modelos evolucionistas tradicionales, basados en relaciones jerárquicas y de poder entre bandas, tribus, jefaturas o estados", destaca Roberto Risch, investigador de la UAB y otro de los autores del estudio.

Hasta ahora, la interpretación de Valencina de la Concepción se había centrado principalmente en su necrópolis. Se habían analizado sobre todo sus prácticas funerarias, los productos de origen distante y la producción artesanal especializada de objetos de marfil, metalurgia o ámbar. Los materiales líticos han sido interpretados previamente como pruebas de ritualidad debido a su carácter reducido y su fragmentación.

En el nuevo estudio se utilizó una metodología que incluye el análisis tecnológico y funcional de los artefactos, así como la identificación macroscópica de las materias primas, con el fin de comprender aspectos como el origen, la producción, el uso y el descarte, así como dataciones por radiocarbono y observaciones estratigráficas. En algunas de las piezas se han recogido muestras de origen orgánico que han permitido conocer mejor su función.

Referencia:

Marina Eguíluz Valentini, Roberto Risch, et al. "Economy of a Long-Term Chalcolithic Ditched Enclosure: Analysis of the Macrolithic Tool Assemblage of Valencina de la Concepción (Sevilla, Spain)". Journal of Archaeological Science: Reports(2025).