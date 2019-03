Viserion y Drogon, dos hormigas inspiradas en ‘Juego de Tronos’

Viserion y Drogon, dos de los dragones de la serie estadounidense de fantasía medieval Juego de tronos, cobran ahora vida en el mundo actual en forma de hormigas. Las grandes y distintivas espinas de dos nuevas especies, encontradas en la selva tropical de Papúa Nueva Guinea y en las islas Fiyi, han recordado a los investigadores a los dragones de esta serie, que han servido de inspiración a la hora de ponerles nombre.

Pheidole viserion y Pheidole drogon son las dos nuevas hormigas que se incluyen al género Pheidole, que contiene más de 1.000 especies repartidas por todo el mundo. Por lo general, las hormigas obreras o ‘soldados’ de este género presentan una mandíbula y una cabeza mucho más grande con respecto a su cuerpo.

El proceso de identificación, documentación y nombramiento de nuevas especies, la taxonomía, es una de las tareas más antiguas y básicas de la biología. Tradicionalmente, las nuevas especies son descritas con fotografías, dibujos y descripciones verbales.

Sin embargo, en este estudio, publicado en la revista PLoS ONE, los autores han utilizado una nueva tecnología de imágenes 3D llamada microtomografía con rayos X –similar a la tomografía computarizada utilizada en los hospitales– que permite obtener una resolución mucho mayor de objetos tan pequeños como una hormiga.

"Este es uno de los primeros estudios en taxonomía que utiliza microtomografía", declara Evan Economo, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST, por sus siglas en inglés). "Si bien este método está ganando popularidad en diferentes campos de la ciencia, su utilidad en taxonomía era desconocida”, añade.

Gracias a la observación que esta técnica permite del interior de las hormigas, los investigadores descubrieron que las distintivas espinas no solo cumplen el objetivo de defenderlas de los depredadores, sino que su interior se encuentran rellenas de fibras musculares. Aunque se necesita más investigación, sugieren que los músculos podrían ayudarlas a sostener sus enormes cabezas.

Escaneo 3D con microtomografía de dos Pheidole Drogon: a la izquierda una obrera menor, a la derecha una obrera. OIST

Muestrario digital

Los investigadores utilizaron las imágenes 3D junto con las técnicas más tradicionales para crear muestras digitalizadas de cada especie encontrada, tanto de las nuevas como las conocidas con anterioridad.

Una vez que una hormiga se explora mediante este método se convierte en una muestra virtual que ‘vive’ en 3D, lo que facilita que pueda ser compartida con otros científicos de todo el mundo.

"Si trabajando en la selva africana encuentra una hormiga que se desea identificar, es difícil volar hasta un museo europeo o estadounidense para ver las colecciones de especies ya conocidas", explica Fischer, investigador posdoctoral del OIST. "Digitalizando la muestra se puede descargar la hormiga virtual en cualquier parte del mundo, realizar las mediciones y exploraciones necesarias y compararla con el espécimen que está tratando de identificar", añade.

Es casi lo mismo que tener el espécimen físico delante y en algunos aspectos, es incluso mejor que el real, según los autores. "Con la muestra prácticamente se puede diseccionar el espécimen y examinar su estructura interna", afirma Economo.

