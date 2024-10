La vacuna contra la gripe en menores de 5 años previno un 70% de las infecciones el pasado invierno

Un estudio liderado por investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha estimado que la vacunación antigripal en población pediátrica entre 6 meses y 5 años que se recomendó por primera vez el pasado año previno un 70% de las infecciones gripales que hubieran consultado en atención primaria, y un 77 % de las hospitalizaciones por gripe, entre los menores vacunados.

El artículo que expone los resultados de la investigación se ha publicado en Eurosurveillance, la revista del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Según las conclusiones del trabajo, consonantes con los de otros estudios previos, las autoras recomiendan seguir impulsando las coberturas de vacunación antigripal en este grupo de edad.

El estudio se ha llevado a cabo sobre 1.666 menores de 5 años, de los que 1.364 fueron atendidos en centros de salud y 302 fueron hospitalizados.

Conjuntamente, los resultados muestran una buena efectividad de la vacuna en los dos ámbitos, aunque el reducido número de hospitalizaciones por gripe en esta población pediátrica aporta una certidumbre más reducida en las estimaciones relacionadas con los ingresos en hospital.

Población clave en la amplificación de epidemias

En centros de salud, destaca la buena efectividad de la vacuna lograda frente al subtipo A(H1N1)pdm09, que circuló predominantemente durante toda temporada 2023-2024 y, específicamente, frente al clado 5a.2a, pese a que el clado 5a.2a.1 fue el incluido en la vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio se ha realizado con datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), que coordina el ISCIII en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las comunidades y ciudades autónomas.

Se estima que en todo el mundo se producen anualmente 109 millones de infecciones por el virus de la gripe en niños de 0 a 5 años, un grupo de edad con riesgo de sufrir enfermedad grave y que en España presenta la segunda tasa más alta de ingresos hospitalarios por gripe, sólo por debajo de la de las personas de 65 años o más. Además, los menores de 5 años desempeñan un papel clave en la circulación comunitaria del virus y en la amplificación de las epidemias de gripe.

Referencia:

Pérez-Gimeno Gloria et al. "Effectiveness of influenza vaccines in children aged 6 to 59 months: a test-negative case–control study at primary care and hospital level", Euro Surveill.