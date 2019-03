Una de cada cuatro españolas nacidas en la década de los 70 no será madre

El Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha analizado la infecundidad en España y sus posibles causas en un estudio publicado en Perspectivas Demográficas.

Las mujeres nacidas en 1975 son las más infecundas de todas las generaciones nacidas en España en los últimos 130 años. Entre un 25% y un 30% de las nacidas en la segunda mitad de los 70 no será madre. Muy probablemente, una de cada cuatro mujeres nacidas en 1975 no tendrán hijos cuando lleguen a los 50 años de edad.

España encabeza el retraso en la maternidad en Europa, siendo la edad del primer hijo de las más elevadas del mundo en la actualidad. Entre 1985 y 2012, la edad media a la primera maternidad de las mujeres españolas ha aplazado los 26 a los 30 años y medio, lo que las sitúa en una edad en que la fertilidad cae de forma acelerada.

El primer número de Perspectivas Demográficas, una nueva publicación científica sobre demografía analiza las tendencias y posibles causas de la infecundidad en España. El estudio ha sido llevado a cabo por los profesores e investigadores de la UAB, Albert Esteve, Daniel Devolder y Andreu Domingo.

Causas de la infecundidad

"En sociedades como la nuestra, tan empeñadas por las consecuencias que el envejecimiento de la población tendrá sobre la sostenibilidad de las pensiones, la viabilidad de un sistema de salud universal, el aumento de la dependencia y sus repercusiones en la desigualdad de género o en la merma de población en edad de trabajar, sorprende el poco debate que genera que una de cada cuatro mujeres termine por no tener ningún hijo, en contra de sus propias expectativas y deseos ", dicen los autores.

Los investigadores han identifican cinco causas sobre el papel que hacen que las mujeres no tengan hijos en España: las que por razones biológicas no pueden tener hijos (infertilidad primaria, 2%); mujeres fértiles pero que no desean tener hijos (infecundidad deseada, 5%); aquellas que pueden y quisieran tener hijos pero no se lo plantean porque consideran que son demasiado jóvenes para tenerlos (infecundidad normativa); las que pueden y quieren tener hijos y están en las edades socialmente consideradas para ser madres pero que deciden posponer la decisión porque no reúnen las condiciones familiares y materiales óptimas (infecundidad transitoria); mujeres que cuando deciden tener hijos no los tienen porque no se quedan embarazadas, experimentando baja fertilidad o infertilidad sobrevenida con la edad.

Las dos últimas son las causas más importantes por las que las mujeres no tienen hijos. Todo apunta a que la infecundidad actual está asociada al retraso de la edad de la primera maternidad y las condiciones materiales y conyugales que rodean la decisión de tener hijos entre los 25 y 40 años de edad. Parte de esta infecundidad tiene su origen en la frustración del proyecto reproductivo de estas mujeres, y eventualmente de sus parejas.

Condiciones familiares y materiales

El retraso se debe a la dificultad de reunir las condiciones familiares y materiales que hagan viable la maternidad, dificultades que obligan a aplazar la decisión hasta unas edades en las que la fertilidad entra en rendimientos decrecientes, truncando los proyectos reproductivos de mujeres y hombres.

"Como sociedad, deberíamos plantearnos la asignación de recursos a nuestras vidas e incorporar la crianza de los hijos en las primeras edades como un pilar más del estado del bienestar. Nos hemos acostumbrado a cargar en los hombros de las mujeres y de las jóvenes generaciones las responsabilidades de la reproducción", destacan los autores.

Referencia bibliográfica:

lbert Esteve, Daniel Devolder y Andreu Domingo. "La infecundidad en España: tic-tic, tic-tac, tic-tac !!". Perspectivas Demográficas (enero 2016)