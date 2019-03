Un nuevo método calcula en minutos dónde surgirá la lava de un volcán

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una herramienta para realizar un seguimiento casi en tiempo real del recorrido del magma de un volcán hacia la superficie y estimar cuándo y dónde se va a producir la erupción.

El sistema combina los datos ofrecidos por las estaciones de GPS con un modelo matemático que, a diferencia de las herramientas empleadas hasta ahora, no asume ninguna forma determinada para la masa del magma en ascensión. Esto permite obtener información sobre la actividad del volcán en solo 15 minutos.

“Para probar la eficacia de esta herramienta, utilizamos la información recogida antes de la erupción en 2008 del volcán Etna, en Italia, y comprobamos que nuestros resultados eran consistentes con los datos posteriores a la erupción” explica José Fernández, investigador del Instituto de Geociencias (centro mixto del CSIC y la Universidad Complutense) que ha colaborado en el trabajo realizado junto a científicos italianos y británicos.

El principal avance de este sistema es la velocidad, ya que el sistema ofrece casi en tiempo real –solo 15 minutos de retraso– las variaciones en la medición del movimiento de la corteza. Esto permite tener información más precisa sobre cuándo va a haber una erupción.

“Este modelo ofrece en cuestión de minutos información para la que otras técnicas necesitan varias horas y en ocasiones días”, aclara Antonio G. Camacho, del Instituto de Geociencias.

Más rapidez en el cálculo

Según explican los investigadores, en el artículo publicado en la revista Scientific Reports, la rapidez del procesado se debe al nuevo método utilizado, que agiliza el tiempo de cálculo al prescindir del modelo de hipótesis sobre geometría del magma. Este modelo, empleado por las técnicas tradicionales, incluía una hipótesis inicial sobre la forma que toma la acumulación del magma en su ascenso.

“La erupción de un volcán es una situación de crisis en la que una toma rápida de decisiones puede influir en la seguridad de la población, por lo que este nuevo método puede aportar información importante que ayude a los responsables de vigilancia y protección civil”, concluye Fernández.

Referencia bibliográfica:

Cannavò, F et al. “Real time tracking of magmatic intrusions by means of groun deformation modeling during volcanic crises”. Scientific Reports. DOI: 10.1038/srep10970