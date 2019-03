Un nuevo escarabajo emerge del subsuelo de Gran Canaria

En los últimos años el medio subterráneo de las islas Canarias no ha dejado de revelar sus secretos mejor guardados. Arañas, milpiés, pseudoscorpiones, cucarachas y escarabajos han surgido, sobre todo, de las profundidades del valle de Agaete, al noroeste de Gran Canaria. En esta zona se encuentra parte del suelo más antiguo de la isla, originado durante el Mioceno, hace entre 23 y 5 millones de años.

Ahora, en el subsuelo de una pequeña área del valle, testigo de una erupción volcánica relativamente reciente, ha aparecido una nueva especie de gorgojo. “El primer ejemplar de Oromia thoracica no se capturó hasta pasados seis años del inicio del estudio, y tuvieron que transcurrir otros cuatro años para que cayeran en las trampas los otros cinco ejemplares conocidos”, señala a Sinc Heriberto López, investigador del CSIC, convencido de que el mundo subterráneo deparará aún grandes sorpresas para la biodiversidad de Canarias.

El nuevo coleóptero no mide más de cinco milímetros pero su tamaño supera al de otras especies de su mismo género (Oromia), endémico de Canarias. Según sus descubridores, las características morfológicas de este escarabajo son inconfundibles a la hora de clasificarlo como una especie subterránea: es ciego y tiene la coloración pardo-rojiza típica de los insectos del subsuelo.

Un escarabajo bien adaptado

“Sus extremidades son un poco más alargadas y planas, y el cuerpo es más aplastado, lo que indica un mayor grado de adaptación al medio subterráneo o a la vida en fisuras muy estrechas”, describe a Sinc Antonio Machado, científico independiente y coautor del estudio.

Heriberto López rastreando especies en el subsuelo canario. / Heriberto López

Lo más llamativo es que parte de su tórax (el pronoto) se extiende sobre la cabeza a modo de escudo acorazonado, dejándola casi oculta, contrariamente a las otras especies de su grupo.

“La superficie del pronoto de esta nueva especie es bastante lisa a diferencia del resto de especies de Oromia en las que aparece esculpida e incluso provistas de quillas muy vistosas”, indican los investigadores quienes tardaron en encontrar a esta especie a pesar de las trampas que instalaron en el entorno salvaje.

Una vida en las profundidades del suelo

Al vivir en zonas del subsuelo más profundas que el radio de acción de las trampas, el escarabajo tardó en aparecer. Sin embargo, los autores relacionan la presencia de arbustos moribundos cerca de las trampas con la aparición de esta especie.

Antonio Machado durante la investigación en la que se descubrió a Oromia thoracica. / Heriberto López

“La putrefacción de las raíces de arbustos debe constituir un fuerte atractivo para especies subterráneas que se alimentan de este tipo de recurso alimenticio, como es el caso de Oromia thoracica”, comenta López.

El género Oromia también es relativamente reciente, pues fue descrito en 1987, fruto de las exploraciones y estudios del medio subterráneo llevado a cabo en las islas Canarias desde los años 80. Precisamente, en estas islas se descubre una nueva especie cada seis días.

Sin embargo, “este ritmo va decreciendo debido al buen conocimiento que ya se tiene de su flora y fauna”, afirman los dos científicos quienes aseguran que es necesario emplear nuevas técnicas o buscar en otros horizontes para seguir aumentando el conocimiento sobre el elenco de especies presentes en el archipiélago.

Para el caso de Gran Canaria, el medio subterráneo es un gran desconocido, aunque los científicos lo consideran un verdadero hotspot o punto caliente de la biodiversidad subterránea. “En este hábitat queda mucho por descubrir sobre la biodiversidad de la isla, y por el momento se está revelando como uno de los medios que más especies nuevas está deparando para Gran Canaria”, concluyen los autores.

