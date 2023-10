Un tratamiento español para evitar las infecciones en la UCI entra en fase clínica

Investigadores del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) han descubierto que un nuevo fármaco permite eliminar los anticuerpos que se unen a las bacterias gram negativas y los hace resistentes a la destrucción del sistema inmunitario. Así se evita que causen enfermedades, tal y como se ha presentado en la revista Frontiers in Immunology.

RemAb Therapeutics, spin-off del IDIBELL, ha recibido ya la autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para iniciar los ensayos clínicos con el fármaco que pertenece a una nueva generación de medicamentos que permiten por primera vez suprimir anticuerpos concretos dentro del cuerpo humano.

El fármaco permite por primera vez suprimir anticuerpos concretos dentro del cuerpo humano.

Para destruir a los agentes infecciosos, el sistema inmunitario crea anticuerpos "específicos" contra los antígenos que los patógenos expresan. En el momento de la infección, esos anticuerpos solo están presentes si se ha recibido una vacunación previa contra el agente infeccioso.

Antes de que se produzcan los anticuerpos, a los patógenos se les pueden unir anticuerpos que están presentes en el individuo de forma natural (por ejemplo, los de los grupos sanguíneos), o que previamente se han producido contra otros agentes infecciosos.

Capacidad destructiva

El problema es que la mayoría de estos anticuerpos "no específicos" no tienen capacidad destructiva frente al nuevo patógeno. Por el contrario, en muchas ocasiones estos anticuerpos "no específicos" pueden crear un escudo que evita la actuación del sistema inmunitario y la supervivencia de los agentes infecciosos, a pesar de la producción de anticuerpos "específicos" contra éstos.

Las bacterias gram negativas son las máximos responsables de las infecciones que se adquieren dentro de los hospitales, particularmente en la UCI, son muy resistentes a los antibióticos, y no disponemos de vacunas para prevenirlas.

El desarrollo de nuevos tratamientos contra estas bacterias es un objetivo prioritario para la salud pública, como indicaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) o la Comisión Europea.

"Es la primera vez que se ha demostrado que se puede generar inmunidad contra las infecciones eliminando anticuerpos existentes, sin necesidad de producir otros nuevos como hacen las vacunas, lo que puede ser de gran ayuda para prevenir infecciones para las que no existen estas últimas, como son las que se adquieren en los hospitales", apunta Rafael Mañez, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del HUB y de grupo de investigación del IDIBELL.

Plataforma de conjugados poliméricos

RemAb Therapeutics ha diseñado una plataforma de conjugados poliméricos mediante la tecnología Hartful Antibody Removal Technology (HART) a partir de la cual se han generado fármacos que por primera vez permiten la eliminación de anticuerpos concretos dentro del cuerpo humano

El primer fármaco desarrollado por RemAb Therapeutics es el RA0127 que elimina los anticuerpos “no específicos” que facilitan las infecciones causadas por las bacterias gram negativas. Tras confirmar la eficacia y seguridad del nuevo fármaco en distintas investigaciones preclínicas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado la iniciación de los ensayos clínicos con el nuevo fármaco.

El fármaco es un first-in-class-drug que utiliza un mecanismo de acción nuevo y único para prevenir infecciones que se adquieren en el hospital.