Los test de inteligencia subestiman la capacidad de los alumnos más brillantes

Un estudio dirigido por Javier Tourón, vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Internacional de La Rioja, indica que se está subestimando la capacidad de aquellos alumnos que resuelven las habituales pruebas de inteligencia de forma excelente, es decir, cuya puntación se sitúa a partir del percentil 95. Los resultados del trabajo se han presentado en la revista Anales de Psicología.

“Todos los test tienen un efecto techo posible cuando su nivel de dificultad no es suficiente para el índice de capacidad del sujeto evaluado”, explica Javier Tourón. De esta forma, no permiten medir a qué nivel podrían llegar los alumnos que lo superan con una calificación sobresaliente.

Por esta razón, y para detectar los tipos de talento que estos alumnos ostentan, los investigadores han aplicado un test de inteligencia estándar o in level, a más de 3.000 estudiantes españoles entre 2002 y 2014. De ellos, 35 obtuvieron resultados por encima del percentil 99 en razonamiento verbal y 28 estudiantes alcanzaron ese mismo nivel en razonamiento matemático.

Prueba estandarizada

Los resultados muestran que los estudiantes con mayor habilidad en razonamiento verbal y matemático necesitan que se les aplique un test de nivel diseñado para alumnos de cursos superiores, es decir un test out of level. En España no existe una prueba estandarizada, por lo que los investigadores han elegido The School and College Ability Test (SCAT) creado por el profesor Julian Stanley y propiedad de la John Hopkins University (EE UU).

Los resultados muestran que los estudiantes con mayor habilidad en razonamiento verbal y matemático necesitan que se les aplique un test de nivel diseñado para alumnos de cursos superiores.

En esta segunda prueba, los alumnos señalados anteriormente obtuvieron un amplio rango de puntuaciones: desde un 35 a un 91. A los alumnos con un 35 no parece que les haya afectado el efecto techo, pero sí a los que obtuvieron más de 91 en la segunda prueba: en total 14 alumnos en habilidad verbal, y 28 en habilidad matemática.

“La medida out of level despeja las dudas del posible efecto de techo. Esto es importante porque del grado de capacidad dependerán las respuestas educativas que podamos ofrecer”, afirma Tourón.

Diferencias y personalización del aprendizaje

Los estudiantes que obtienen la misma nota en un test normal, obtienen notas muy diferentes en un test para niveles elevados. Para unos puede ser más interesante un programa de enriquecimiento y para otros un programa avanzado en una asignatura. Por lo que es primordial conocer sus fortalezas y debilidades en áreas como el razonamiento verbal y el matemático.

El investigador defiende que a la luz de los datos obtenidos en esta y otras investigaciones la escuela no debería organizarse por edades sino por competencias. “No se trata de romper la estructura actual de la escuela totalmente, pero sí la del currículo, para permitir que cada alumno avance a su velocidad óptima”, explica.

Según las conclusiones del estudio, es muy importante que cada institución educativa determine la capacidad de los estudiantes y use un programa para personalizar sus itinerarios, esto será una garantía de que apuesta de verdad por el desarrollo del talento.

Además los investigadores afirman que “el modelo Talent Search, desarrollado por el profesor Stanley, ha resultado ser una herramienta efectiva en la detección de gente joven con altas capacidades”. El objetivo de Stanley cuando creó este modelo era animar a los estudiantes a que pudieran desarrollar todo su potencial.

Referencia bibliográfica:

Tourón, Javier, y Tourón, Marta (2016). Identification of Verbal and Mathematical Talent: The Relevance of ‘Out of Level’ Measurement. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 32 (3), 638-651.