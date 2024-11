Las sorprendentes habilidades de los elefantes con las mangueras

El uso de herramientas no es exclusivo de los humanos. Los chimpancés utilizan palos, pero los delfines, cuervos y elefantes también son conocidos por estas destrezas. Ahora, un estudio publicadoen la revista Current Biology destaca la impresionante habilidad de los elefantes para usar una manguera como una ducha flexible.

Además, los investigadores también han encontrado evidencia de que otro ejemplar era capaz de cortar el agua, en lo que parecía un boicot.

"Los elefantes son increíbles con las mangueras", comenta Michael Brecht, biólogo de la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). "La elefanta Mary es la reina de las duchas", añade.

Los investigadores han hecho el descubrimiento después de que la también bióloga Lena Kaufmann haya presenciado a la elefanta asiática Mary en el Zoológico de Berlín duchándose y lo haya grabado en video. La científica principal del estudio, Lea Urban, decidió entonces analizar el comportamiento en más detalle.

Habilidades de Mary con la manguera

"No había pensado mucho en las mangueras como herramientas, pero lo que ha revelado el trabajo de Lea es que los elefantes tienen una comprensión exquisita de estos utensilios", dice Brecht.

Mary se ducha sistemáticamente, coordinando la manguera con sus extremidades. Generalmente, agarra la manguera detrás de la punta para usarla como una ducha rígida. Para alcanzar su espalda, cambia a una estrategia de lazo. Y cuando se le presenta una manguera más grande y pesada, usa su trompa para lavarse.

Interacciones entre elefantes

Los investigadores comentan que los hallazgos ofrecen un nuevo ejemplo de uso de herramientas dirigido a un objetivo. Pero lo que más les ha sorprendido ha sido la reacción de otra elefanta asiática, de nombre Anchali, durante las duchas de Mary. Los dos elefantes han mostrado interacciones agresivas alrededor de la hora de la ducha.

Anchali comienza a tirar de la manguera hacia sí misma y lejos de Mary, levantándola y doblándola para interrumpir el flujo de agua. Aunque no están seguros de sus intenciones, los expertos piensan que muestra un tipo de comportamiento de uso de herramientas de segundo orden, tal vez como un acto de sabotaje.

Conclusiones

"La sorpresa ha sido el comportamiento de "doblar y sujetar" de Anchali", afirma Brecht. "Nadie había pensado que sería lo suficientemente inteligente como para hacer esto. Cuando esta ha ideado un segundo comportamiento que interrumpía el flujo de agua a Mary, he creído que estaba tratando de boicotearla".

Estos resultados son un recordatorio de la extraordinaria habilidad manipulativa y uso de herramientas de los elefantes, posible gracias a la capacidad de agarre de sus trompas. Los investigadores ahora se preguntan qué significa esto para los elefantes en sus entornos naturales.

"¿Juegan los elefantes trucos entre ellos en la naturaleza?", se pregunta Brecht. "Cuando he visto por primera vez el truco de doblar y sujetar de Anchali, me he echado a reír: ¿Anchali también piensa que esto es divertido, o simplemente está siendo mala?", concluye.

Referencia:

Lea Urban et al.: "Water-hose tool use and showering behavior by Asian elephants".Current Biology(2024).