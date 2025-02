La realidad virtual revela los secretos del comportamiento de las plagas de langostas

Un nuevo estudiodel Instituto Max Planck de Comportamiento Animal sobre langostas cuestiona los modelos tradicionales de comportamiento colectivo de enjambre. La investigación, llevada liderada por Sercan Sayin, revela que estos insectos no se limitan a seguir a sus vecinos como partículas autopropulsadas, sino que dependen de procesos cognitivos internos de toma de decisiones para navegar como colectivo.

El experimento ha combinado pruebas de campo con un sistema de realidad virtual en el que las ninfas de langosta (los ejemplares en estadios inmaduros) se movían libremente, interactuando con "langostas virtuales".

Los resultados, publicados hoy en la revista Science, demuestran que los modelos clásicos de comportamiento colectivo, como el influyente modelo de Vicsek, no logran explicar el movimiento exhibido por las langostas en enjambre.

Contrario a los modelos tradicionales

A pesar de las suposiciones de los modelos tradicionales, los investigadores han descubierto que las langostas no siguen reglas de interacción fijas, como alinearse explícitamente con sus vecinos en movimiento cuando aumenta la densidad del enjambre.

En su lugar, las langostas se comportan como si fueran atraídas hacia otros ejemplares, lo que se alinea con un modelo cognitivo mínimo de toma de decisiones espaciotemporales.

Movimiento colectivo en las especies

Este hallazgo sugiere que es necesario reconsiderar la concepción de las langostas y otros organismos como simples partículas en movimiento que se comportan según reglas espaciotemporales fijas. Así, los científicos proponen considerar a estos organismos como tomadores de decisiones probabilísticas que responden dinámicamente a su entorno sensorial.

El estudio tiene implicaciones significativas para la comprensión del comportamiento colectivo en la naturaleza, especialmente en el caso de las langostas del desierto (Schistocerca gregaria), cuyos enjambres pueden cubrir vastas áreas y contener miles de millones de individuos.

Para los autores, esta nueva perspectiva podría llevar a un replanteamiento fundamental de cómo se estudia y modela el movimiento colectivo en diversas especies animales.

