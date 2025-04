Apple tiene claro que el iPhone 17 Air no será un portento en ventas

Es un secreto a voces que el iPhone 17 Air está en camino. Un teléfono ultra delgado y del que ya conocemos detalles sobre su diseño. Eso sí, no te esperes que este equipo arrase en ventas. O esto es lo que piensa la propia Apple.

Decir que la fuente es Mark Gurman, uno de los periodistas más prolíficos en todo lo relacionado con Apple, y cuyo bagaje de aciertos en las predicciones que hace es tan alto que nos tomamos muy en serio sus palabras.

Y, como le han informado fuentes internas de Apple, es muy probable que este modelo "establezca récords de ventas" y que la mayoría de los clientes seguirán adquiriendo el iPhone 17 Pro. Razones no le faltan

El iPhone 17 air será más bonito, pero menos potente

Según explica Mark Gurman, el objetivo de Apple no es que su iPhone 17 Air sea un éxito a nivel de ventas, pero sí que supere a la familia Plus que apenas vende, y de ahí que no vaya a llegar un iPhone 17 Plus.

El plan de la compañía para su iPhone 17 Air es que sea un teléfono para los más fanáticos de Apple. Con precio muy parejo al del iPhone 17 Pro, el modelo Air contará con una cámara notablemente inferior.

El resto del hardware sí que se espera que sea el mismo, pero su apartado fotográfico no será tan completo como el de los modelos Pro. Entonces, ¿dónde está la clave? En su diseño.

Y es que el iPhone 17 Air va a recuperar la esencia de la marca, un teléfono que sea muy distinguible a nivel visual y que aporte un diseño único y atractivo. Sumado a un hardware más que suficiente para brindar la mejor experiencia de usuario, pudiendo abrir aplicaciones y juegos sin problema, por mucha carga gráfica que requieran.

Así que la compañía busca experimentar con un nuevo enfoque donde buscará a clientes que les preocupe la estética de su dispositivo. Y, es un hecho que este iPhone 17 Air será el centro de todas las miradas.

La idea no es mala en absoluto, ya que uno de los problemas que tiene Apple es que apena se diferencian estéticamente sus modelos. Y recuperar esa esencia con un equipo que brille con luz propia a nivel de diseño puede ser la clave del éxito.

Respecto a la fecha de lanzamiento de este iPhone 17 Air, todo apunta a que será presentado de forma oficial en el mes de septiembre junto a los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.