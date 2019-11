Los lambeosaurinos son un grupo de dinosaurios hadrosaurios, también conocidos como dinosaurios de pico de pato, que se caracterizan por una prominente cresta sobre sus cabezas, cuya función estaba relacionada con la comunicación. Consiste en una estructura hueca y posiblemente tenía un papel importante en la competencia sexual (como reclamo visual) y se cree que en algunas especies también servía para amplificar los sonidos que emitía el animal.

Hace unos 69 millones de años (durante el Maastrichtiense), los actuales Pirineos, Iberia y parte de Francia formaban una gran isla conocida como isla iberoarmoricana que formaba parte del archipiélago que durante el Cretácico fue Europa. Esta isla estaba dominada por grandes dinosaurios herbívoros de cuello largo conocidos como titanosaurios a la que llegaron los también herbívoros hadrosaurios provenientes de Asia.

Un estudio publicado en Cretaceus Research revela la presencia en el yacimiento de Els Nerets (Cataluña) del primer hadrosaurio lambeosaurino en el continente europeo y supone que esta llegada se produjo unos 275.000 años antes de lo que se creía.

La introducción de estos nuevos grupos de dinosaurios en la isla se produjo en momentos de descensos del nivel del mar, cuando las plataformas marinas quedaban expuestas y las áreas emergidas quedaban temporalmente conectadas, sirviendo de lugar de paso para las faunas.

La investigación está liderada por el investigador Simone Conti, de Universidad de Milán, que durante tres años participó en las excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento de Els Nerets organizadas por el Museo de la Conca Dellà (MCD) y el Insitut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

"Durante varias campañas en este excepcional yacimiento excavamos hasta 29 restos fósiles de este hadrosaurio lambeosaurino", cuenta Bernat Vila, investigador del ICP y el MCD. "Encontramos fragmentos de dentición, varias vértebras, restos de la pelvis y de las extremidades que pertenecieron por lo menos a tres individuos distintos", comenta el investigador.

"La presencia de hadrosaurios lambeosaurinos en el continente supuso una revolución en los ecosistemas del Cretácico europeo", comenta Albert Prieto-Márquez, coautor del estudio y especialista en hadrosáuridos. En pocos millones de años, los hadrosaurios se expandieron por todos los ambientes de la isla iberoarmoricana.

"Desde el momento en que aparece el primer lambeosaurino, en el Pirineo encontramos decenas de yacimientos con sus restos fósiles, incluyendo también una gran profusión de huellas y rastros que acreditan que ocupaban distintos ambientes. Esto es una buena muestra del éxito evolutivo que tuvo este grupo", explica Prieto-Márquez.

El registro fósil de dinosaurios en Cataluña es extraordinario. Los fósiles que proporcionan son el principal campo de estudio de los paleontólogos, y al mismo tiempo, representan una fuente inagotable de contenidos para los centros de interpretación y museos de la zona que divulgan un patrimonio paleontológico único. El interés por los dinosaurios pirenaicos radica en que se trata de los últimos grupos de dinosaurios de los que se tiene registro en Europa y aportan mucha información de los ecosistemas antes de la extinción masiva del final del Cretácico.

Referencia bibliográfica:

Simone Conti, Bernat Vila, Albert G. Sellés, Àngel Galobart, Michael J. Benton, Albert Prieto-Márquez. 2019. "The oldest lambeosaurine dinosaur from Europe: insights into the arrival of Tsintaosaurini". Cretaceous Research. DOI: 10.1016/j.cretres.2019.104286