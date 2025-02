Las plataformas de streaming favorecen la popularidad de canciones con letras sexistas

El sexismo en las letras de las canciones más escuchadas en España se ha intensificado en los últimos 20 años, con un incremento especialmente notable en la última década. Así lo indica un estudio liderado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha analizado más de 2000 canciones publicadas entre 1960 y 2022.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Cogent Arts & Humanities, indica que el 51% de los temas examinados contienen expresiones sexistas.

"Los resultados son impactantes, ya que evidencian que, aunque ha habido avances en la igualdad y la lucha feminista, las letras de muchas canciones siguen perpetuando estereotipos dañinos", afirma Laura Casanovas-Buliart, investigadora de la UPF y autora principal del estudio.

El trabajo apunta a diversas causas que podrían explicar el aumento del sexismo en las letras musicales. Por un lado, destaca la influencia del contexto social e histórico en la producción artística y la persistencia de estereotipos de género en la sociedad española.

Sin filtros editoriales

Además, señala el impacto de las plataformas de streaming, que han sustituido a la radio como principal medio de consumo musical. A diferencia de la radio, donde los contenidos pasaban por filtros editoriales, los algoritmos de las plataformas posicionan las canciones según su popularidad sin evaluar sus letras, lo que genera un "bucle de retroalimentación" que favorece la difusión de temáticas sexistas.

Para analizar la gran cantidad de datos, los investigadores desarrollaron un sistema basado en inteligencia artificial que permitió detectar el sexismo en las canciones a partir de datos etiquetados manualmente. Este modelo computacional, entrenado con técnicas de aprendizaje de máquina, representa una innovación metodológica en el estudio de la producción cultural.

El papel de las plataformas digitales

Carlos Castillo, investigador ICREA en la UPF y coautor del trabajo , destaca que los resultados podrían tener implicaciones en el debate sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos. "Igual que le pedimos a las plataformas de medios sociales que reduzcan la visibilidad del contenido radical o xenófobo, podríamos pedirle a las plataformas de streaming que no den tanta visibilidad a canciones que promueven comportamientos machistas", propone.

La combinación de inteligencia artificial y análisis de datos también representa una oportunidad para las ciencias sociales. "Este tipo de investigación permite analizar grandes volúmenes de datos y comprender mejor cómo la cultura refleja y refuerza ciertas dinámicas de poder", señala Priscila Álvarez-Cueva (ICREA -UPF).

En el futuro, los investigadores esperan ampliar el conjunto de datos para perfeccionar los sistemas de análisis y seguir explorando el impacto del sexismo en la música y otros ámbitos culturales, según los autores.

Referencia:

Casanovas-Buliart, L., Alvarez-Cueva, P., & Castillo, C. (2024). Evolution over 62 years: an analysis of sexism in the lyrics of the most-listened-to songs in Spain. Cogent Arts & Humanities, 11(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2436723