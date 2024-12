La planaria, una nueva amenaza para el medio marino europeo

Los puertos deportivos son sitios ideales para detectar la llegada temprana de especies exóticas o invasoras. El transporte marítimo actúa como un canal para la dispersión de especies entre diferentes áreas y la degradación del hábitat en los puertos facilita su establecimiento.

Un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores de la Universidad de Oviedo y del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) ha identificado una especie exótica en aguas europeas: la planaria Postenterogonia orbicularis. El estudio se publica en la revista Regional Studies in Marine Science.

Esta especie, nativa del Océano Pacífico, ha sido hallada en el Puerto de Avilés, en San Juan de Nieva, y en el Puerto Deportivo de Gijón. Los investigadores señalan que es la primera aparición en Europa de esta especie.

La Postenterogonia orbicularis es un gusano plano (planaria) de color marrón oscuro por la parte dorsal y más claro por la parte ventral. Esta especie representa una plaga en su lugar de origen, donde se han recogido pérdidas en plantas de acuicultura asociadas a este animal. En Asturias, se ha encontrado asociado a mejillones y a ostras, tanto en medio portuario como naturalizado.

Ricardo López Alonso, investigador predoctoral del departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, apunta que esta especie representa una "seria amenaza" para los ecosistemas locales y la industria acuícola, "especialmente para los cultivos de bivalvos como mejillones y ostras, ya que es un depredador voraz de estos moluscos".

Los autores del trabajo señalan además que este descubrimiento subraya la necesidad de implementar medidas de control para mitigar su expansión y proteger la biodiversidad marina y los intereses económicos de la región.

Conocimiento de la diversidad

Los investigadores señalan que se recogieron un total de 73 ejemplares en los distintos puntos muestreados, la mayoría de los cuales (45) se encontraron en el puerto de Avilés.

El estudio ha revelado además la existencia de una población de esta especie reproductivamente activa (24 ejemplares) en la costa asturiana, en concreto, en una playa cercana al puerto de Avilés (La Peña del Caballo).

Los científicos explican que este avance en el conocimiento de la diversidad de especies exóticas, potencialmente invasoras, no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los investigadores de diferentes instituciones asturianas implicadas, el Puerto Deportivo de Gijón, la Autoridad Portuaria del Puerto del Musel, la Dirección General de Pesca Marítima y el Centro de Experimentación Pesquera, lo que evidencia una vez más, la importancia de los trabajos colaborativos interdisciplinares en aras de la protección del medio ambiente marino.

En el estudio, han participado investigadores de la Universidad de Oviedo, de los departamentos de Biología de Organismos y Sistemas, de la Escuela Superior de la Marina Civil, junto con investigadoras del Centro de Biotecnología Animal del SERIDA.

Referencia:

Andrés Arias et al. "A new threat to the European marine environment: The exotic polyclad flatworm Postenterogonia orbicularis",Regional Studies in Marine Science