Los pacientes con Chagas tienen alta probabilidad de infección por un parásito intestinal

En los pacientes con enfermedad de Chagas, el riesgo de padecer una infección por el helminto intestinal Strongyloides stercoralis aumenta hasta dos veces, según indican los resultados de un estudio liderado por Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). El trabajo, publicado en la revista Plos Neglected Tropical Diseases, subraya los potenciales beneficios de realizar un cribado combinado para ambas infecciones en adultos latinoamericanos que viven en Europa.

La enfermedad de Chagas (causada por el parásito Trypanosoma cruzi) y la estrongiloidiasis (causada por el helminto S. stercoralis) son enfermedades tropicales desatendidas que comparten una carga epidemiológica similar en Latinoamérica y resultan en infecciones crónicas con alta morbilidad y mortalidad.

En este estudio retrospectivo, los autores buscaron evaluar la asociación entre ambas infecciones en una cohorte de migrantes latinoamericanos atendidos en el Hospital Clinic de Barcelona entre enero 2013 y abril 2015. Los resultados obtenidos a partir de 361 individuos muestran que el 14% de ellos resultó positivo para estrongiloidiasis y el 49% para T. cruzi.

Ser de origen boliviano, proceder de una zona rural y haber vivido en una casa de adobe son factores asociados a la infección por T. cruzi. Un mayor porcentaje de pacientes con estrongiloidiasis estaba infectado por T. cruzi, y viceversa. El análisis estadístico realizado muestra que la infección por T. cruzi se asocia con un riesgo dos veces mayor de padecer estrongiloidiasis en migrantes latinoamericanos que consultan en un servicio de enfermedades tropicales, incluso tras ajustar por otras variables epidemiológicas.

Un cribado para ambas infecciones

“Ambas infecciones están fuertemente influenciadas por factores socioeconómicos y por la deficiencia de sistemas sanitarios”, señala Jose Muñoz, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio.

“Hemos demostrado ya el beneficio de hacer un cribado sistemático para Chagas en adultos latinoamericanos que viven en Europa, aunque no tengan síntomas”, explica Joaquim Gascón, director de la Iniciativa de Chagas en ISGlobal y coautor del estudio. Por ello, los autores concluyen que, dada la alta prevalencia de estrongiloidiasis en pacientes infectados por T. cruzi, debe considerarse la posibilidad de realizar un cribado combinado para los adultos latinoamericanos que viven en Europa.

Referencia bibliográfica:

Puerta-Alcalde P, Gomez-Junyent J, Requena-Mendez A et al. "High prevalence of S. Stercoralis infection among patients with Chagas disease: A retrospective case-control study". PLoS Negl Trop Dis. 2018 Jan 31;12(1):e0006199. doi: 10.1371/journal.pntd.0006199