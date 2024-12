Nuevos hallazgos sobre el ciclo de vida de los virus que infectan a bacterias multirresistentes

La Universidad CEU Cardenal Herrera participa en los últimos hallazgos de caracterización del sistema de comunicación llamado arbitrium, que coordina la decisión entre los dos ciclos vitales que los virus bacterianos pueden seguir tras el proceso de infección.

Estos virus, llamados fagos, una vez han infectado la célula bacteriana, son capaces de escoger entre continuar con el ciclo lítico que provocará la destrucción o lisis de la bacteria que infectan o integrarse en el genoma bacteriano, donde permanecerán en un estado inactivo.

Estos resultados, publicados en la prestigiosa revista científica Nature Microbiology, aportan conocimientos importantes para avanzar en el uso de los fagos como alternativa a los antibióticos en el tratamiento de infecciones bacterianas multirresistentes.

La profesora e investigadora de la CEU UCH Nuria Quiles ha colaborado con el grupo de investigación liderado por Alberto Marina, profesor de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), y con el grupo de investigación del Centro de Biología de la Resistencia Bacteriana (CBRB), liderado por José Rafael Penadés, catedrático de la CEU UCH y del Imperial College London, donde ha dirigido este Centro de investigación británico durante los últimos años.

Según destaca la investigadora de la CEU UCH, Nuria Quiles, "dentro del estudio molecular sobre el ciclo de vida de los fagos, en el que trabajamos desde el laboratorio MoBiLab, nuestros resultados más recientes avanzan en el conocimiento del sistema de comunicación de pequeñas moléculas llamado arbitrium, que coordina la decisión de qué ciclo vital siguen los fagos tras infectar a la bacteria. Aunque el mecanismo subyacente es todavía desconocido, elestudio publicado por Nature Microbiology en el que hemos participado revela la estrategia evolutiva utilizada por este sistema arbitrium para controlar el ciclo lisis-lisogenia, es decir, la selección entre las dos posibles vías que un fago puede seguir tras infectar una célula bacteriana".

Fagos a escala molecular

La doctora Nuria Quiles ha liderado la caracterización de un sistema de represión único, característico de los fagos con el sistema arbitrium de la familia SPbeta, que se ha publicado en la revista Cell Host & Microbe, con la participación de investigadores valencianos de la CEU UCH, el IBV-CSIC y el CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER), el equipo de investigación del Imperial College y científicos de las Universidades de Glasgow y Tel-Aviv.

Según Quiles “a diferencia de cómo otros fagos reprimen sus genes líticos mediante un único represor, los fagos que codifican para el sistema arbitrium lo hacen al menos en tres proteínas represoras, formando un complejo que se une a múltiples sitios de unión en su genoma”.

Referencia:

Quiles-Puchalt, N. et al. "Antagonistic interactions between phage and host factors control arbitrium lysis–lysogeny decision".Nat Microbiol