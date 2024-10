Nuevos fósiles del misterioso Amphimoschus revelan claves sobre la evolución de los rumiantes

El estudio desvela aspectos clave sobre el enigmático Amphimoschus, un rumiante que vivió en Europa durante el Mioceno, hace entre 17,5 y 13,8 millones de años.

La investigación liderada por Israel M. Sánchez, asociado al Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, con la participación de personal investigador de la Universidad de Alcalá, de Zaragoza y del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha analizado restos fósiles que permiten conocer por primera vez en 150 años el esqueleto postcraneal de este animal descrito en 1873 del que solo se tenían restos fósiles craneales y dentales.

El equipo científico ha podido reconstruir la anatomía y las relaciones de parentesco de Amphimoschus gracias a fósiles inéditos encontrados en los yacimientos franceses de Artenay, Aerotrain y Thenay, prestados a los investigadores por el Museum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris.

Los resultados sugieren que este rumiante sin apéndices craneales ocupaba una posición evolutiva basal dentro del grupo de los cervoideos, es decir, los rumiantes más estrechamente cercanos a los ciervos modernos.

Una especie no relacionada con los bóvidos

Esta investigación desafía hipótesis previas bastante aceptadas que asociaban a Amphimoschus con los bovoideos, el grupo de rumiantes que está más emparentado con los bóvidos (antílopes, búfalos, cabras, etc.) que con los otros rumiantes.

"Con los datos añadidos del esqueleto postcraneal, hemos podido confirmar que Amphimoschus no está relacionado con los bóvidos como se pensaba anteriormente, sino que es un miembro basal de los cervoideos", explica Israel M. Sánchez.

"Gracias a los análisis filogenéticos hemos logrado redibujar el árbol evolutivo de los rumiantes e identificar los tres grandes linajes a los que pertenecen los grupos actuales: Giraffomorpha, Cervidomorpha y Bovidomorpha", añade el investigador del MNCN Juan López Cantalapiedra.

