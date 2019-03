Una nueva vacuna protege frente a dosis letales de heroína en ratas

La heroína es la última pesadilla en materia de drogas en Estados Unidos. Tanto es así, que la epidemia de muertes alcanzó en 2016 los 35.000 fallecimientos por sobredosis de heroína sola o adulterada, dato que según las previsiones se ha podido ver superado en 2017.

Hasta el presidente Donald Trump calificó el problema como una “emergencia nacional” en agosto del año pasado. De momento en España el consumo de esta sustancia se mantiene estable; todavía queda muy cerca la debacle ocurrida entre finales de los años 70 y principios de los 90.

Ahora, un equipo de científicos del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla (California, EE UU) ha logrado un hito importante al elaborar una vacuna segura y efectiva para tratar la adicción a la heroína y bloquear la sobredosis letal de esta droga.

Su investigación, publicada el 13 de febrero en la revista Molecular Pharmaceutics, revela cómo una nueva formulación frente a la heroína que es segura en modelos animales permanece estable a temperatura ambiente durante al menos 30 días.

El equipo estadounidense está a la espera de recibir luz verde para iniciar los ensayos clínicos en humanos tras considerar que se trata de una candidata a vacuna segura.

Mejorar la eficacia de la vacuna

Los experimentos con roedores revelaron que la mejor formulación de la vacuna contenía una proteína transportadora llamada toxoide tetánico (TT) y como adyuvantes el alumbre (compuesto de sales insolubles de aluminio) y el oligodesoxinucleótido de citosina-guanina (CpG ODN).

El hallazgo de que el alumbre era el que mejor funcionaba fue especialmente significativo ya que es uno de los pocos adyuvantes utilizados en las vacunas ya aprobadas por la Agencia de la Alimentación y el Medicamentos de EE UU (FDA, en sus siglas en inglés).

Los investigadores demostraron que la mejor formulación de la vacuna protegía frente a dosis letales de heroína, un hecho especialmente importante dado que muchas personas adictas a la heroína mueren por sobredosis.

El siguiente paso será encontrar un laboratorio farmacéutico que desarrolle la vacuna a gran escala. Los autores consideran que una vacuna que cure la adicción a la heroína sería tremendamente beneficiosa en personas que presentan un trastorno por uso abusivo de esta droga pero que han encontrado dificultades para tratar de abandonar su consumo.

Referencia bibliográfica:

Hwang CS, Bremer PT, Wenthur CJ, Ho So, et al. Enhancing Efficacy and Stability of an Anti-Heroin Vaccine: Examination of Antinociception, Opioid Binding Profile, and Lethality. Mol. Pharmaceutics, DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.7b00933 February 8, 2018