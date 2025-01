Nueva prueba para detectar el alzhéimer en una fase temprana

Expertos del centro médico académico Langone Health, situado en Nueva York (Estados Unidos), ha realizado un hallazgo prometedor sobre el alzhéimer que podría cambiar la forma de diagnosticar esta enfermedad. El estudio, publicado en la revista Molecular Psychiatry, muestra cómo dos moléculas en la sangre pueden revelar su avance de forma más precisa.

Actualmente, más de 800.000 españoles padecen esta patología, la mayoría mayores de 65 años y predominantemente mujeres. Este estudio podría ser un paso crucial para entender por qué ellas son más vulnerables.

Cambios en dos moléculas

Los científicos descubrieron que los niveles de dos moléculas del cuerpo cambian de manera diferente en hombres y mujeres cuando el alzhéimer avanza: la acetil-L-carnitina y la carnitina libre. En ellas, ambas disminuyen gradualmente conforme empeora la enfermedad, mientras que en ellos solo una de ellas muestra cambios.

La investigación abre la puerta a un futuro diagnóstico mucho más sencillo. Actualmente, detectar esta patología requiere procedimientos invasivos como punciones lumbares. El nuevo método permitiría hacer un seguimiento simplemente con un análisis de sangre.

Un 93% de precisión

Los investigadores lograron identificar la gravedad de la enfermedad de Alzheimer con un 93% de precisión, combinando estos nuevos biomarcadores con los métodos tradicionales.

"Nuestros hallazgos ofrecen la evidencia más sólida hasta ahora para identificar a quienes tienen alzhéimer", señala Betty Bigio, investigadora principal del estudio. La investigación no solo podría mejorar el diagnóstico, sino abrir nuevos caminos para futuros tratamientos.

Referencia:

Bigio, B., Lima-Filho, R.A.S., Barnhill, O. et al. "Sex differences in mitochondrial free-carnitine levels in subjects at-risk and with Alzheimer’s disease in two independent study cohorts". Mol Psychiatry (2025).